TL'de kayıp hız kesmiyor: Dolar 5.18, euro 5.99

Geçen hafta 5.08 seviyesinden kapanan dolar/TL, bugün 5.18 seviyesinin üzerine çıkarak rekor tazeledi. Euro ise 5.99'u geçerek zirve gördü. TL'nin dolar karşısında yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 26'ya yaklaştı.

© AA / Gökhan Balcı Erdoğan: Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız, yastık altından dövizlerinizi çıkartın

Türkiye'de 2 yıldır tutuklu bulunan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın ev hapsine alınması ama tümüyle serbest bırakılmaması üzerine Donald Trump yönetiminin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e getirdiği yaptırımların baskısıyla, dolar/TL yeni rekor seviyelerini test ediyor.

Cuma günü kapanış saatlerinde 5.0767/5.0800 seviyesinde olan dolar/TL öğle saatlerinde yeni tarihi zirve olan 5.1815'i gördü. Euro 5.9926, döviz sepeti de TL 5.8888 ile rekor kırdı.

Dünya'nın aktardığına göre, TL'nin dolar karşısında yılbaşından bu yana değer kaybı da yüzde 26'ya yaklaştı.