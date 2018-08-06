Özel sektörün borç yükü 91 milyar TL arttı

Türk Lirası'nın geçen hafta başlayan değer kaybı, bu hafta hızlanarak devam ediyor. Dolar/TL kuru 5.19 seviyesini aşarak yeni rekor düzeyine ulaştı. Toplamda 6 işlem günü içerisinde Türk şirketlerinin üzerindeki dış borç yükü TL bazında 91 milyar TL arttı.

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, banka dışı firmaların net döviz açık pozisyonu mayıs ayında 217.3 milyar dolar seviyesindeydi. Bugün ise Dolar/TL 5.19'u aştı, yani döviz açık pozisyonu TL bazında 1 trilyon 127 milyar TL'ye ulaşmış durumda.

BBC'nin haberine göre, toplamda 6 işlem günü içerisinde Türk şirketlerinin üzerindeki dış borç yükü TL bazında 91 milyar TL artmış oldu.

Habere göre, benzer bir tablo 12 ay içerisinde geri ödenmesi gereken kısa vadeli dış borç için de geçerli. Mayıs sonu itibarıyla 123,3 milyar dolar seviyesinde bulunan Türk şirketlerin kısa vadeli dış borç stoku, TL bazında son 6 işlem gününde TL bazında 51.4 milyar TL arttı.

'TL ÜZERİNDEKİ SON SATIŞ BASKISINDA ANA FAKTÖR YAPTIRIMLAR'

© AA / Gökhan Balcı Erdoğan: Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız, yastık altından dövizlerinizi çıkartın

TL üzerindeki son satış baskısında ABD'nin İzmir'de ev hapsinde tutulan Papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması karşılığında uygulamaya koyduğu yaptırımlar ana faktörlerden birisi olarak görülüyor.

Her ne kadar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ABD'deki mal varlıklarının dondurulması kararı sembolik bir adım olarak algılansa da, piyasalarda ABD-Türkiye ilişkilerinin geldiği nokta ve yeni yaptırım riski TL cinsi varlıklar üzerinde baskı yaratıyor.

TL'deki değer kaybı, döviz cinsi borç yükü bulunan Türk özel sektörü açısından da olumsuz bir gelişme olarak kabul ediliyor.