İstanbul Laleli, moda ve alışveriş festivaline ev sahipliği yapıyor

© Sputnik / Elif Sudagezer LASİAD Başkanı Eyyüpkoca: Bu yıl Rusya'ya ağırlık vermemiz sembolik önem taşıyor

Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Laleli Fashion Shopping Festival, 6 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da başladı. Ana sponsoru İstanbul Ticaret Odası olan ve 12 Ağustos'a kadar sürecek festival kapsamında Rusya, Kazakistan, Polonya ve Ukrayna'dan 200'ü aşkın hazır giyim alıcısı İstanbul'daki etkinlikte ihracatçılarla bir araya geliyor.

2011 yılından bu yana her yıl gerçekleşen festival, İstanbul Laleli'de gerçekleşen törenle açıldı. Festivalin açılışına, LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir katıldı.

© Sputnik / Elif SUDAGEZER Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Laleli Fashion Shopping Festival

‘ÜRETİMİN ÖTESİNE GEÇEREK KATMA DEĞERİMİZİ YÜKSELTMELİYİZ'

Törenin açılış konuşmasını yapan LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca "Türkiye'ye daha fazla döviz girişini sağlamak veya ekonomiye elimizden gelen en büyük katkıyı sağlamak için azami çaba harcıyoruz. Festivalimizde yapılacak bağlantıların da sağlayacağı katkıyla 2018'i 7 milyar dolar civarında bir ihracat ile yapacağımızı öngörüyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise "Üretim artık bir çok yerde yapılabiliyor. Ancak önemli olan markalaşma ve farklılaşmak. Bu yüzden bu festivalin bu yılki ‘Laleli modadır' sloganı çok önemli. Katma değerimizi yükseltmek için çalışmayı sürdürmeliyiz" dedi.

LASİAD tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen Laleli Fashion Shopping Festival başladı. Rusya dahil 4 ülkeden alıcılar, hazır giyim sektörü ihracatçılarıyla bir araya geliyor. pic.twitter.com/hfXgqIMuMS — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) August 6, 2018

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‘35 TİCARET MERKEZİ HEDEFLENİYOR'

Törende söz alan bir diğer isim olan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle "Sektörün içerisinde uzun yıllar faaliyette bulundum. Sektörün gelişmesine ve bölgenin gelişmesine şahit olduk. Hep beraber büyüdük. Hep beraber büyük ihracatlar başardık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Çünkü artık Lale bir model ve değişimin son noktası" diye konuştu.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 35 ticaret merkezi açılması hedefine de değinen Gülle "Cumhurbaşkanımız çok büyük bir hedeften bahsetti. 35 tane ticaret merkezi açılacak. Sanayicimizin, ihracatçımızın, üreticimiz ve tasarımcımızın müşterisini burada bekleyerek aynı zamanda ticaret merkezlerinde bulunması gerekiyor. Onları bu ticaret merkezlerinde daha aktif olmaya çağırıyorum" diye ekledi.