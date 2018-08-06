İstanbul Laleli, moda ve alışveriş festivaline ev sahipliği yapıyor

2011 yılından bu yana her yıl gerçekleşen festival, İstanbul Laleli'de gerçekleşen törenle açıldı. Festivalin açılışına, LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir katıldı.
‘ÜRETİMİN ÖTESİNE GEÇEREK KATMA DEĞERİMİZİ YÜKSELTMELİYİZ'
Törenin açılış konuşmasını yapan LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca "Türkiye'ye daha fazla döviz girişini sağlamak veya ekonomiye elimizden gelen en büyük katkıyı sağlamak için azami çaba harcıyoruz. Festivalimizde yapılacak bağlantıların da sağlayacağı katkıyla 2018'i 7 milyar dolar civarında bir ihracat ile yapacağımızı öngörüyorum" ifadelerini kullandı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise "Üretim artık bir çok yerde yapılabiliyor. Ancak önemli olan markalaşma ve farklılaşmak. Bu yüzden bu festivalin bu yılki ‘Laleli modadır' sloganı çok önemli. Katma değerimizi yükseltmek için çalışmayı sürdürmeliyiz" dedi.
LASİAD tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen Laleli Fashion Shopping Festival başladı. Rusya dahil 4 ülkeden alıcılar, hazır giyim sektörü ihracatçılarıyla bir araya geliyor. pic.twitter.com/hfXgqIMuMS— Elif Sudagezer (@elifsudagezer) August 6, 2018
‘35 TİCARET MERKEZİ HEDEFLENİYOR'
Törende söz alan bir diğer isim olan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle "Sektörün içerisinde uzun yıllar faaliyette bulundum. Sektörün gelişmesine ve bölgenin gelişmesine şahit olduk. Hep beraber büyüdük. Hep beraber büyük ihracatlar başardık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Çünkü artık Lale bir model ve değişimin son noktası" diye konuştu.
Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 35 ticaret merkezi açılması hedefine de değinen Gülle "Cumhurbaşkanımız çok büyük bir hedeften bahsetti. 35 tane ticaret merkezi açılacak. Sanayicimizin, ihracatçımızın, üreticimiz ve tasarımcımızın müşterisini burada bekleyerek aynı zamanda ticaret merkezlerinde bulunması gerekiyor. Onları bu ticaret merkezlerinde daha aktif olmaya çağırıyorum" diye ekledi.
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