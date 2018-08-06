Kılıçdaroğlu'ndan dolar açıklaması: Türkiye savruluyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dolardaki yükseliş hakkında açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Türk Lirası'nı dolar karşısında pula çevirenler yerli ve milli ise kime gayri milli diyeceğiz? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dolar kurundaki yükselişle ilgili, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kamu ihalelerinin dolar karşılığında garantilerle yapıldığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tek adam rejiminde; köprü ihalesi yaparlar dolarla, otoyol ihalesi yaparlar dolarla, köprüden ve otoyoldan geçiş ücretleri dolarla, havalimanı ihalesi yaparlar dolarla, baraj ihalesi yaparlar dolarla, şehir hastaneleri ihalesi yaparlar dolarla, kira garantileri verirler dolarla, nükleer santralin üreteceği elektriğe garanti verirler dolarla, elektrik üretimi yapan santrallere doğalgaz satarlar dolarla…

Bunları yapanlar diyorlar ki ‘biz yerli ve milliyiz.' Türk Lirası'nı dolar karşısında pula çevirenler yerli ve milli ise kime gayri milli diyeceğiz? Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor…"