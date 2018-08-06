Ekonomistlerden dolar yorumu: Merkez Bankası değişiklik yapmasa daha iyiydi

Rahip Brunson krizi ile birlikte Türk Lirası dolar karşısında büyük değer kaybı yaşarken Merkez Bankası'ndan (MB) müdahale geldi. Bankadan zorunlu karşılıklara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, rezerv opsiyonu mekanizması (ROM) kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırı yüzde 45'ten yüzde 40'a düşürüldü. Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçti.

Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından gün içinde 5.19'a ulaşarak rekor kıran dolar, 5.20'ler seviyesine yükselişine devam etti.

EĞİLMEZ: PİYASA FAİZ ARTIŞI BEKLİYORDU



Gelişmeleri değerlendiren iktisatçı Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası'nın son kararla faiz arttırma konusunda sorun yaşadığı izlenimi verdiğini belirtti.

Piyasanın faiz artışı beklediği bir ortamda MB, ROM değişikliğiyle yetindi. Bu durumda piyasalar MB'nin faizi artırmakta sorun yaşadığı izlenimine kapıldığı için Dolar kuru aldı başını gitti. ROM değişikliği yapmasa daha iyiydi. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) 6 Ağustos 2018

​Eğilmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Piyasanın faiz artışı beklediği bir ortamda MB, ROM değişikliğiyle yetindi. Bu durumda piyasalar MB'nin faizi artırmakta sorun yaşadığı izlenimine kapıldığı için dolar kuru aldı başını gitti. ROM değişikliği yapmasa daha iyiydi" ifadelerine yer verdi.

Artık bunun adı kur şoku değil, kur krizidir. https://t.co/iIRotxgRMP — Umit Akcay (@umitak) 6 Ağustos 2018

​Uğur Gürses ise, yükselişi "Dalgalı kur rejiminin en sert kur artışını yaşıyoruz" şeklinde yorumladı. Gürses'in tweet'ini paylaşan Ümit Akçay da "Artık bunun adı kur şoku değil, kur krizidir" değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşıma yanıt veren Gürses ise "Epeydir kur krizindeyiz; bu artık kredi krizine dönüyor" ifadelerini kullandı.