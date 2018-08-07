Dolar/TL kuru, 'ABD ile mutabakat' haberi sonrası geriledi: 5.28

Terör örgütleri adına casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan papaz Andrew Brunson'un 2 yıllık tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi sonrası ABD ile başlayan krizin, dolar/TL kuruna etkisi sürüyor.
© REUTERS / Dado Ruvic
Yeni haftaya rekorla başlayan kur, dün 5.43'e kadar yükseldi.
ABD ile ön mutabakat sağlandığına ve 2 gün içinde bu ülkeye bir heyetin gideceği haberi ile birlikte sert bir düşüş yaşayan kur 5.28 seviyesine kadar indi.
Daha sonra bir miktar toparlayan dolar/TL sabah saatlerinde 5.2880 civarında dalgalandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)