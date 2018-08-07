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10:51 07 Ağustos 2018
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    Hazine Müsteşarlığı

    Belediyelerin toplam borcu 11 milyar lirayı geçti: Hazine tahsilat yapamıyor

    © AA /
    Ekonomi
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    Hazine Müsteşarlığı, 30 Haziran itibarıyla belediyelerden toplam 11 milyar 407 milyon lira alacağının bulunduğunu açıkladı.

    Sözcü'de yer alan habere göre, Hazine Müsteşarlığı'nın son açıkladığı verilerde, 30 Haziran itibarıyla belediyelerden toplam 11 milyar 407 milyon lira alacağının bulunduğu görülüyor. Bu rakamda en büyük pay 6 milyar 39 milyon lirayla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Başkan İbrahim Karaosmanoğlu "Türkiye'nin en borçlu belediye başkanı" unvanına sahip. Tek başına en çok borçlu ikinci belediye ise Adana Büyükşehir Belediyesi.

    VADESİ GELDİ AMA ÖDENMEDİ

    Menemen Belediyesi Başkanı CHP'li Tahir Şahin
    © Fotoğraf : DHA
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    Alacak stoku verilerine göre, Hazine'nin 30 Haziran itibarıyla özel ve kamu kuruluşlarından 17 milyar 531 milyon lira alacağı bulunuyor. Çoğunluğu mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) ait olan alacakların 3 milyar 989 milyon lirasının vadesi geçmiş durumda.

    Hazine alacaklarının 11 milyar 407 milyon lirası mahalli idarelerden kaynaklanıyor. Mahalli İdareler'in toplam borcun 3 milyar 60 milyon lirasını vadesi geldiği halde henüz ödemediği görülüyor. Belediyeler içinde 6 milyar 39 milyon liralık borçla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilk sırada yer alıyor. Üstelik bu borcun 3 milyar TL'lik dilimi vadesi dolduğu halde ödenmedi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ise Hazine'ye 1 milyar lirayı aşkın borcu var ve borcun 50 milyon 779 bin lirasının vadesi geçmiş durumda. Diğer yandan Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) de Hazine'ye 118 milyon 371 bin lira borçlu. ASKİ, vadesi geldiği halde 4 milyon 154 bin lirayı ödememiş. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ise toplam borcu 405 milyon 389 bin lirayı buluyor. Borcun 3 milyon 513 bin lirası vadesi geldiği halde ödenmedi.

    Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, eşinin altınlarını bozdurdu
    © Fotoğraf : DHA
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    KİT'LERİN BORCU 3 MİLYARI AŞIYOR

    Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) arasında Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Elektrik Üretim AŞ. (EÜAŞ), TC Devlet Demiryolları (TCDD) ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) Hazine'ye toplam 3 milyar 83 milyon lira borçlu. Borcun 2 milyar 143 milyon lirası TCDD'ye ait. TCDD borcunun 929 milyon liralık vadesi gelmiş olan kısmını ödememiş durumda. Finansal kuruluşların ise Hazine'ye 1 milyar 423 milyon lira borcu var. Hazine alacaklarının 1 milyar 145 milyon lirası Türkiye Kalkınma Bankası'na ait. Halk Bankası'nın Hazine'ye 262 milyon lira, Vakıflar Bankası'nın 15 milyon 845 bin lira borcu var. Merkezi Yönetim'den alacaklar 1 milyar 608 milyon lira olurken, 998 milyon lirası Müflis Türkiye İmar Bankası İflas Masası'na ait, 602.5 milyon lirası Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na 7.7 milyon lirası ise Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na ait.

     

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    Etiketler:
    borç, belediye, İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye
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