Ağaoğlu'ndan 'iflas' iddialarına yanıt

İş adamı Ali Ağaoğlu, şirketinin toplam borçlarının bilançoya oranının yüzde 10'u bile olmadığını belirterek, 'konkordato' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, konkordato ilan edeceklerine ilişkin söylentilere, "Böyle bir şey yok" yanıtını verdi.

Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, "Toplam borcumuz bilançomuzun yüzde 10'u bile değil" dedi.

Son dönemde gayrimenkul sektörü ile ilgili çok spekülasyon olduğunu aktaran Ağaoğlu, haberlerin kasıtlı şekilde olumsuz yapıldığını söyledi.

Ağaoğlu, özellikle sosyal medyada gündeme gelen 'Ağaoğlu batıyor' haberlerini ciddiye almadığını belirterek, "Ağaoğlu Şirketler Grubu olarak sermaye açısından Türkiye'nin en güçlü ve köklü kurumlarının başında geliyoruz" diye konuştu.

'ÜZERİMİZE OYNANAN OYUNLARA İNAT YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ'

"Yandık, bittik demenin zamanı değil" diyen Ağaoğlu, "İş adamı olarak çarkları döndüreceğiz. Dünya sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Artık her şeyi devletten beklemek mümkün değil. Üzerimize düşeni yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, "Üzerimize oynanan oyunlara inat yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya devam ediyoruz. 2050 yılında nüfusumuz 95 milyona ulaşacak. Sadece bu veri bile bu alanda ihtiyaç olduğunu gösteren en önemli göstergedir. Gayrimenkul daha uzun yıllar kazandıran bir yatırım aracı olacak" dedi.