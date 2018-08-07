Yıldız Tilbe: TL basıyorsak dolar da basarız nedir yani, parayı icat edeni Allah mezarında rahat yatırmasın

Şarkıcı Yıldız Tilbe, son olarak 5.43'ü gören dolar/TL kuruyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu. "TL basıyorsak dolar da basarız nedir yani" diyen Tilbe, sözlerinin devamında "Parayı icat edeni Allah mezarında rahat yatırmasın" ifadesini kullandı.

Yıldız Tilbe'nin dolar/TL kuruna ilişkin olarak yaptığı yorumlar, sosyal medyada gündem oldu.

"Doların içine tüküreyim, canım TL" diyen Tilbe, devamında şu paylaşımları yaptı:

"O kadar borcu nasıl ödeyeceğiz. Kıyamete kadar biter mi o kadar borç. Dolar basalım TL gibi, verelim. Ha onlar basmış, ha biz. Ne fark eder. Dolar dolar. TL basıyorsak dolar da basarız nedir yani. Parayı icat edeni Allah mezarında rahat yatırmasın. Koca koca ülkeleri kendine borçlandırıp batırmaya çalışan ülkeler yıkılsın inşallah."

Tl basıyosak dolarda basarız nedir yani — Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) August 6, 2018

​Tilbe'nin paylaşımlarını binlerce kişi, kendi takipçilerine aktardı. Prof. Dr. Özgür Demirtaş da, Tilbe'ye yanıtında şunları kaydetti:

"Yıldız Hanım, bilmediğiniz konularda konuşmayın. Sizin bu konuda konuşmanız, karga sesli birinin sizin şarkılarınızı söylemeye çalışmasına benziyor."