Mercedes'ten 'İran'la faaliyetleri durdurma' kararı

Şirket sözcüsü, AFP'ye verdiği demeçte, "İran'da zaten sınırlı olan faaliyetlerimizi, uygulanan yaptırımlar uyarınca askıya aldık" dedi. Sözcü ayrıca, Daimler'in başta nükleer anlaşmanın geleceği olmak üzere siyasi gelişmeleri yakından izlediğini de sözlerine ekledi.
#BREAKING Daimler says halting Iran activities over US sanctions pic.twitter.com/eOeesRj7Oa— AFP news agency (@AFP) August 7, 2018
Daimler ayrıca, birkaç saat önce yerel şirketlerle olan ortaklık üzerinden yürüyen ve Mercedes kamyonlarına dönük üretim ve satış genişlemesini durdurduğunu belirtmişti.
Trump, İran'a yönelik yaptırımların başlamasının ardından Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İran yaptırımları resmen başladı. Bunlar şu ana kadar uygulanmış olan en sert yaptırımlar ve kasım ayında yaptırımlar yeni bir seviyeye yükseltilecek. İran'la iş yapanlar ABD'yle iş yapamayacak. Ben DÜNYA BARIŞI istiyorum, daha azını değil!" ifadelerini kullanmıştı.
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