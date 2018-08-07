Mercedes'ten 'İran'la faaliyetleri durdurma' kararı

Dünyanın en büyük araç üreticilerinden Mercedes, ABD'nin ekonomik yaptırımları nedeniyle İran ile olan tüm faaliyetlerini ikinci bir emre kadar tamamen durdurduğunu açıkladı.

Mercedes'in çatı şirketi olan dünyanın en büyük lüks segment ve ağır vasıta araç üreticisi olan Daimler, ABD'nin ekonomik yaptırımları nedeniyle İran ile olan tüm faaliyetlerini ikinci bir emre kadar tamamen durdurduğunu açıkladı. Mercedes, daha önce İran ile sınırlı düzeyde faaliyet gösteriyordu.

Şirket sözcüsü, AFP'ye verdiği demeçte, "İran'da zaten sınırlı olan faaliyetlerimizi, uygulanan yaptırımlar uyarınca askıya aldık" dedi. Sözcü ayrıca, Daimler'in başta nükleer anlaşmanın geleceği olmak üzere siyasi gelişmeleri yakından izlediğini de sözlerine ekledi.

#BREAKING Daimler says halting Iran activities over US sanctions pic.twitter.com/eOeesRj7Oa — AFP news agency (@AFP) August 7, 2018

​Daimler ayrıca, birkaç saat önce yerel şirketlerle olan ortaklık üzerinden yürüyen ve Mercedes kamyonlarına dönük üretim ve satış genişlemesini durdurduğunu belirtmişti.

Trump, İran'a yönelik yaptırımların başlamasının ardından Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İran yaptırımları resmen başladı. Bunlar şu ana kadar uygulanmış olan en sert yaptırımlar ve kasım ayında yaptırımlar yeni bir seviyeye yükseltilecek. İran'la iş yapanlar ABD'yle iş yapamayacak. Ben DÜNYA BARIŞI istiyorum, daha azını değil!" ifadelerini kullanmıştı.