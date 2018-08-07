Reuters: Türk medyası döviz krizine değinmedi

© REUTERS / Hafidz Mubarak Ekonomistlerden dolar yorumu: Merkez Bankası değişiklik yapmasa daha iyiydi

Doların TL karşısındaki hızlı yükselişi dış basında geniş yankı buldu.

Reuters ajansı ise, TL'nin değer kaybını konu edindiği haberinde, Türkiye medyasında bu durumun gözardı edildiğini yazdı.

İngiliz haber ajansı, ‘Manşetlerde yok' diyerek şu ifadeleri kullandı: "Salı günü yerel medya döviz krizine çok az değindi; 20'den fazla ana akım gazetenin neredeyse hiçbiri Türk lirasının elden çıkarıldığına değinmedi. Konu, bazı muhalif gazetelerde ve iş dünyasına yönelik yayın yapan en büyük gazetenin manşetindeydi."