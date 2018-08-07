ABD'nin engellemelerine rağmen Kuzey Akım 2'de boru döşeme faaliyetleri başladı

Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattının ilk boruları, ABD'nin projeyi engellemeye yönelik tüm girişimlerine rağmen Almanya'da döşenmeye başladı.

© Sputnik / Vitaliy Podvitski Almanya ‘Kuzey Akım 2’ projesini savundu

Projenin ortakları arasında yer alan Uniper'in Mali Direktörü Christopher Delbrück, tüm siyasi engellemelere rağmen proje çalışmalarının takvime göre ilerlediğini ve temmuz sonunda ilk boruların döşenmeye başladığını belirtti.

Projenin operatör şirketi Nord Stream 2 AG'den Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Kuzey Akım 2'nin kıyı unsurlarının birleştirilmesi için şu anda Castoro 10 adlı gemide boruları kaynatma çalışmaları yapılıyor.

Finlandiya ve İsveç sularındaysa proje için hazırlık çalışmaları devam ediyor.

1200 kilometre uzunluğundaki Kuzey Akım 2 boru hattı Baltık Denizi'nin altından Rus doğalgazını Almanya'ya getirecek. Projenin öncülüğünü Rus devlet şirketi Gazprom üstleniyor. Diğer şirketler arasında enerji şirketi Uniper, Alman BASF şirketine bağlı Wintershall ve Avusturyalı OMV şirketi yer alıyor.

Toplam maliyeti 9.5 milyar dolar civarında olması beklenen projeyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'un Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin hayata geçmesini engelleme niyetinde olduğunu açıklamıştı. Der Spiegel dergisinin haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Diplomasisinden Sorumlu Yardımcı Sekreter Vekili Sandra Oudkirk, Berlin'de yaptığı konuşmada ABD'nin Kuzey Akım 2 projesine yaptırım uygulama olasılığını dışlamadığını, ancak konunun kısıtlayıcı önlemlere taşınmamasını umduğunu belirtmişti.