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09:18 08 Ağustos 2018
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    Dolar, döviz

    'Parasını dolarda tutan milyonerlerin bir günlük toplam kazancı 33 milyar lira oldu'

    © REUTERS / Sertaç Kayar
    Ekonomi
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    Terör örgütleri adına casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan papaz Andrew Brunson'un 2 yıllık tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi sonrası ABD ile başlayan krizin, dolar/TL kuruna etkisi sürüyor. Son bir yılda parasını dolarda tutan milyonerlerin, bir günlük toplam kazancının 33 milyar lira olduğu ifade ediliyor.

    Cumhuriyet'ten Pelin Ünker'in haberine göre gece saatlerinde gelen son rekor 5.4250 oldu. Buna göre kur bir günde 31.5 kuruş artarken, 100 bin doları olan 24 saat içinde 31 bin 500 lira kazandı. 10 bin doları olanın kazancı 3 bin 150 lira olurken 1 milyon doları olanın cebine fazladan 315 bin lira girdi.

    Yıldız Tilbe
    © Fotoğraf: Instagram
    Yıldız Tilbe: TL basıyorsak dolar da basarız nedir yani, parayı icat edeni Allah mezarında rahat yatırmasın
    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na göre bankalardaki döviz tevdiat hesaplarında 2 Ağustos itibarıyla 109 milyar 431 bin doları bulunuyordu. Bu rakam 5.01 TL'lik dolar kuru üzerinden 548 milyar 258 milyon liraya denk geliyordu. Kurdaki son sıçrayışla birlikte rakam 593 milyar 663 bin liraya çıktı. Öyle ki döviz hesaplarındaki toplam beş günlük kazanç 45 milyar 405 milyon lira oldu.

    33 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

    Öte yandan milyoner hesaplarına göz atıldığında hesabında 1 milyon liranın üzerinde bulunanların hesaplarında toplam haziran itibarıyla 105 milyar 774 milyon doları bulunuyordu. Bu rakam o dönem 4.5635'lik dolar kuru üzerinden 482 milyar 701 milyon liraya denk geliyordu. Oysa kur 5.4250'ye çıktığında milyonerlerin hesabındaki para 573 milyar 824 milyon liraya ulaştı. Buna göre son 1 ayda milyoner hesaplarındaki para 91 milyar 114 milyon lira arttı. Son bir günde ise 33.3 milyar TL ile toplam artışın üçte biri gerçekleşti.

    Dolar, döviz
    © REUTERS / Sertaç Kayar
    5.43'le rekor kıran Dolar/TL kuru, 5.28'e geriledi
    KREDİ BORCU BEŞ GÜN İÇİNDE 94.4 MİLYAR LİRA ARTTI

    Bankalardaki yabancı para cinsinden krediler ise kurdaki artışla birlikte keskin bir şekilde yükseldi. BDDK verilerine göre 2 Ağustos'ta 190 milyar 546 milyon dolarlık döviz kredisi 954 milyar 559 milyon liraya denk geliyordu. Kurdaki son rekora göre hesaplandığında ise alınan kredi miktarı 1 trilyonu geçiyor. Bankalardan alınan toplam döviz kredisi son verilere göre 1 trilyon 33 milyar 712 milyon lira. Buna göre toplam krediborcu beş gün içinde 94.4 milyar lira artış gösterdi.

    YARISI BUHARLAŞTI

    Son bir yılda TL, değerinin yüzde 50'den fazlasını kaybetti. Kur dün de siyasi gelişmelere paralel dalgalandı. Gece yarısı uluslararası piyasalarda 5.4250 zirvesine çıkan dolar / TL, ABD ile mutabakata varıldığı haberleri sonrası 5.20'nin altına inse de kısa sürede tekrar 5.24'lere geri döndü. Mutabakat haberleri ise Dışişleri Bakanlığı tarafından teyit edilmedi. Öğle saatlerinde AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "Çavuşoğlu Pompeo görüşmesi olumlu geçti; o görüşmeden sonrasına ilişkin oluşturulan bir takvim vardı, o takvim iyi şekilde ilerliyor" dedi.

    Euro - TL
    © REUTERS / Dado Ruvic
    TL'de kayıp hız kesmiyor: Dolar 5.40 euro 6.20'yi gördü
    ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter üzerinden İran ile iş yapan ülkelerle iş yapmayacaklarını açıkladı. Açıklamalar sonrası kurda yükseliş hızlandı. Dolar/TL5.35'li seviyelere geldi. Gün içindeki en yüksek seviye 5.37 oldu. ABD'ye gidecek heyetin belli olduğunun açıklanması sonrası ise kur yönünü tekrar aşağı çevirdi. ABD Büyükelçiliği ise "ABD, Türkiye 'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir" açıklaması yaptı. Dolar/TL 5.29'un altına indi. Serbest piyasada dolar 5.2930 TL'den kapandı. Euro/TL ise 6.2038 seviyesine çıktı.

    KİŞİ BAŞINA GELİR ERİDİ

    Kurdaki son gelişmelere paralel Türkiye 'nin milli geliri dolar bazında 882.7 milyar dolardan 598.6 milyar dolara kadar geriledi. Kişi başına milli gelir ise 10 bin 923 dolardan 7 bin 407 dolara indi. Buna göre sadece kur farkından dolayı kişi başına milli gelirdeki düşüş 3 bin 493 doları buldu. Sadece bir günde milli gelir 36.9 milyar dolargeriledi. Kişi başına gelirdeki günlük kayıp 457 dolar oldu.

    Dolar
    © AA /
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    TÜRKİYE BİR BASAMAK DÜŞEBİLİR

    Türkiye'nin milli geliri dolar bazında erirken, bu durum geçen yıl dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında 17. sırada bulunan Türkiye 'nin bir basamak düşmesine yol açabilir. Listenin 18. sırasında 826.2 milyar dolar GSYH ile Hollanda bulunuyor. Türkiye Aralık 2017 verilerine göre 851.1 milyar dolar ile 17. sırada yer alıyor.

    FAİZDE REKOR

    Kurdaki yükselişle birlikte Türkiye 'nin borçlanma maliyetlerindeki artış da sürdü. TL'deki değer kaybının baskısının sürdüğü gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün sabah rekor seviye olan yüzde 19.91'den açıldı. 10 yıllık faiz gün içinde yüzde 20.09'a yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü. Mayıs sonu itibarıyla Türkiye 'nin vadesi bir yıl veya daha az olan dış borç stoku 180.6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son rekor üzerinden hesaplandığında bu rakam TL bazında 979 milyar 755 milyon TL ediyor. Diğer yandan yabancı yatırımcıların temmuz ayında 323.3 milyon dolar net hisse satışı yaptığı açıklandı.

     

     

    Etiketler:
    para, ekonomi, dolar, euro, Türk lirası, Türkiye
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