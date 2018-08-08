Dolar/TL kuru, 5.24'ün üzerinde

Terör örgütleri adına casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan papaz Andrew Brunson'un 2 yıllık tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi sonrası ABD ile başlayan krizin, dolar/TL kuruna etkisi sürüyor.

Dolar/TL kuru bugün en düşük 5.2182, en yüksek.,2729 seviyesini gördü. Kur, saat 08:00 sularında 5.24 seviyesine çekildi.

IKON Menkul tarafından hazırlanan piyasa notunda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ile ABD arasında devam eden Rahip Brunson gerilimi ile ilgili, Türkiye'den ABD'ye bir heyetin gideceği bildirildi. Heyette, Adalet, Enerji ve Dışişleri'nden 9 kişi olacak. ABD Dışişleri Sözcüsü de yaptığı açıklamada, Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesnini önemli bir işaret olduğunu ve diyaloğun önemine güvendiklerini söyledi. Bu gelişmeler sonrası ABD ile Türkiye arasında gerilimin azalması ile dolar/TL 5.2447'ye çekildi. Geri çekilmenin devamında 5.1170 ve 5.0565 destek olarak izlenebilir. Dolar lehine işlemlerde ise 5.2570 ve 5.3840 direnç oluşturabilir."