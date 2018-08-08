Antalya, TL'de değer kaybıyla Mallorca'yı geçti

Türk Lirası'nın İngiliz Sterlini karşısında tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemesi, İngiltere'den Türkiye'ye turizm talebini artırdı. 2018'de Türkiye'ye rezervasyonların bir yıl öncesine göre yüzde 63 arttığı, Antalya'nın İspanyol adası Palma de Mallorca'yı geçtiği belirtildi.

Son 12 ay içinde TL, İngiliz Sterlini karşısında yüzde 35'ten fazla değer kaybetti. Bugün itibarıyla, Sterlin/TL kuru 6.80'ün üzerinde işlem görüyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İngiltere'nin en büyük turizm acentelerinden Thomas Cook, 2018'de Türkiye'ye rezervasyonların bir yıl öncesine göre yüzde 63 arttığını açıkladı. Şirket yetkilileri Antalya'nın en çok paket tur sattıkları İspanyol adası Palma de Mallorca'yı geçtiğini söyledi.

Thomas Cook, İngiltere'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, tatilcilerin rezervasyonu son dakikaya bıraktıklarını ve bu nedenle fiyatların düşük kaldığını belirtti.

'TÜRKİYE'DE TATİL İÇİN DAHA İYİ BİR ZAMAN OLAMAZ'

Anth Mooney adlı bir şirket yetkilisi de "Türkiye'de tatil için daha iyi bir zaman olamaz" dedi.