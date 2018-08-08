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12:34 08 Ağustos 2018
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    AVM

    AVM'lerden dolar mesajı: Perakendecilere destek olacağız

    © Fotoğraf : AA
    Ekonomi
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    Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Belgü, dövizdeki artış sonrası kira/ciro oranında problem yaşan perakendecilere destek olmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

    Dolar
    © AA /
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    Türk Lirasındaki hızlı değer kaybı kirasını döviz kuru üzerinden ödeyen perakendeciyi zor durumda bırakıyor. Alışveriş merkezleri sahipleri bu konuda taşın altına elini koymaya devam edecekleri sinyalini verdi.

    Dünya'da yer alan habere göre, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, haziran ayına ilişkin AVM ciro endeksi verilerini açıkladı ve sektördeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Belgü, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor ve dövizin ateşi ne yazık ki sönmüyor, yaşanan bu olumsuz gelişmelere rağmen perakende sektörü el birliği çalışıp, istihdam kaybına sebep olmayacak önlemleri alacaktır" dedi.

    Belgü, "Dövizde son dönemde yaşanan artışlar sebebi ile perakendecilerin kira/ciro oranlarını yakından takip ederek elimizden geldiğince iş ortaklarımıza destek olmaya devam etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz" diye konuştu.

    Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2018 Haziran döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 23,3 artış kaydederek 291 puana ulaştı.

    Euro - TL
    © REUTERS / Dado Ruvic
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    Ciro endeksi geçen yılın ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında ise yüzde 18,6 artış kaydederek 2018 ikinci çeyrek döneminde 261 puan oldu. Ziyaret sayısı endeksi ise geçtiğimiz yıla oranla yüzde 10'luk bir artış kaydetti.

    AVM'lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar Haziran 2018'de İstanbul'da 1.252 TL, Anadolu'da 1.015 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Haziran 2018'de 1.110 TL'ye yükseldi.

    Metrekare başına düşen cirolarda, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 18,7'lik bir artış yaşandı. 2018 yılı ikinci çeyrekte metrekare verimliliği 996 TL oldu.

    Belgü, "Endeks verilerimiz gösteriyor ki hem haziran ayında hem de çeyrek bazlı değerlendirmelerde büyük ölçüde artış gösterdi ve bu artışların her ikisinin de enflasyon üzerinde olması sektörümüz için umut vericidir" ifadelerini kullandı.

    Dolar
    © REUTERS / Hafidz Mubarak
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    BELGÜ'DEN BAYRAM MESAJI

    Hulusi Belgü, "Uzunca bir süredir düşük seyreden ziyaretçi sayıları ise haziran ayında yeniden yükselişe geçti ve yüzde 10'luk artış yaşandı. Önümüzdeki dönemde hem bayramın olması, hem de okulların açılması perakende sektörünün yukarı hareketli ivmesinin devam etmesini sağlayacaktır. Bu vesile ile gündeme taşınan ve ticaretin en yoğun yapıldığı bayramlarda ilk gün yapılan cironun önemine dikkat etmek lazım… Bayramın ilk günü tek başına 1,5 milyar TL'lik ciro yakalamak da hem perakendeciye nefes vermektedir hem de toplanan vergilerle devlet ekonomisine destek olmaktadır. Dolayısı ile bayramın herhangi bir gününde AVM'lerin kapalı kalması 480 bin kişilik istihdamı olan perakendecilerimizin yükünü artıracaktır" şeklinde konuştu.

     

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    Etiketler:
    istihdam, enflasyon, dolar, euro, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), Hulusi Belgü, Türkiye
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