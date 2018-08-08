Kayıt
12:34 08 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Snapchat

    Suudi Prens Velid, Snapchat'in yüzde 2.3 hissesini aldı

    © AFP 2018 / Lionel Bonaventure
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Suudi Arabistanlı milyarder iş adamı Prens Velid bin Talal, dünyaca ünlü mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat şirketinin yüzde 2.3 hissesini çeyrek milyar dolara satın alma anlaşmasının tamamlandığını duyurdu.

    Prens Velid, şahsi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Snapchat şirketinden satın alınan hisselerin 'A' grubu olduğuna işaret ederek, hisselerin değerinin 950 milyon Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 250 milyon dolar) olduğunu aktardı.

    Snapchat şirketindeki bu adımın, modern teknoloji alanında kişisel yatırım stratejisinin bir uzantısı olduğunu kaydeden Prens Velid, Snapchat'in, dünyanın en yenilikçi sosyal ağ platformlarından biri olduğunu ve bu şirketin gerçek potansiyelini aşmaya yeni başladığını düşündüğünü ifade etti.

    Suudi iş adamı, satın alma sürecinin, 25 Mayıs'ta hisse başına yaklaşık 11 dolarla sona erdiğini belirtti.

    Bu alımla Prens Velid'in Snapchat'teki en büyük hissedarlardan biri olduğu ifade ediliyor.

    Prens Velid bin Talal'in sahibi olduğu Kingdom Holding, dünyanın en büyük yabancı yatırımcılarından biri olarak görülüyor.

    İlgili konular:

    Milyarder Suudi Prens El Velid otellerini satıyor
    Etiketler:
    Hisse, Snapchat, Prens El-Velid bin Talal, Suudi Arabistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Patisi ile çağırma hareketi yapan yaklaşık 10.000 beyaz kedi heykeli Tokyo'daki Gotokuji tapınağının her yerine yayılmış durumda. Bu durum tapınağı hem Japonya içinden hem de ülke dışından sosyal medya meraklıları için bir çekim yeri haline getirmiş durumda. Hong Kong'dan gelen 25 yaşındaki Emily Lin adlı turist Aslında Google'da 'Tokyo'daki Instagram mekanları' diye arama yaptım. Burasının adı Instagram fotoğrafları için en uygun yerler arasındaydı. Bu kediler Japon kültüründe iyi şansı sembolize ediyor diye konuştu.
    Tokyo'daki 'Şanslı Kedi' tapınağı Instagram kullanıcıları için cazibe merkezi oldu
    Karikatür
    Suudi Arabistan ile Kanada arasında diplomatik kriz
    İnfografik
    2018 yılının ilk yarısında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet