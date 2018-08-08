Booking.com'un ardından TÜRSAB'dan 20 siteye daha dava

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre TÜRSAB, Booking.com'a erişim engeli devam ederken, 20'ye yakın internet sitesi hakkında daha hukuki işlem başlatma kararı aldı.
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya konuyla ilgili, "Türkiye'deki müşterilere Türkiye'nin ürününü satıyorlar. Türkiye'de vergi sistemine dahil olmadan, fatura kesmeden yapıyorlar. Bu da haksız rekabet oluşmasına neden oluyor" açıklamasında bulundu.
Geçen yılın başlarında yurtdışı merkezli online otel rezervasyon sitesi Booking.com'a TÜRSAB tarafından haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle dava açılmış, İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi sitenin Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı vermişti.
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