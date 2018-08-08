Booking.com'un ardından TÜRSAB'dan 20 siteye daha dava

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre TÜRSAB, Booking.com'a erişim engeli devam ederken, 20'ye yakın internet sitesi hakkında daha hukuki işlem başlatma kararı aldı.

Yönetim Kurulu toplantısında konuyu gündemine alan TÜRSAB, Türk pazarında, Türk müşteriye, Türkiye'de ürün ve hizmet satarak kazanç elde etmesine rağmen, vergi ödemeyerek Türk Seyahat acenteleri ve Türk tur operatörleriyle haksız rekabet eden Airbnb, Agoda, Skyscaner ve Expedia gibi 20'ye yakın siteyle ilgili hukuki işlem başlatma kararı verdi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya konuyla ilgili, "Türkiye'deki müşterilere Türkiye'nin ürününü satıyorlar. Türkiye'de vergi sistemine dahil olmadan, fatura kesmeden yapıyorlar. Bu da haksız rekabet oluşmasına neden oluyor" açıklamasında bulundu.

Geçen yılın başlarında yurtdışı merkezli online otel rezervasyon sitesi Booking.com'a TÜRSAB tarafından haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle dava açılmış, İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi sitenin Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı vermişti.