Ticaret savaşında yeni hamle: Çin’den ABD petrol ve otomobillerine yüzde 25 gümrük vergisi

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yıllık toplam ithalat değeri 16 milyar dolar olan ABD ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getirildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada ABD petrolü ve ABD'de üretilen otomobillerin de bu gümrük vergilerine tabi olacağı belirtildi.

Açıklamaya göre ABD petrolü ve ABD'de üretilen otomobiller de ek gümrük vergisi uygulanacak ürünler arasında.

Ticaret bakanlığından yapılan açıklamada ise, ABD'nin 23 Ağustos'ta 16 milyar dolarlık Çin malına yüzde 25'lik ek gümrük vergisi kararına tepki vererek "Bu çok mantıksız bir uygulama" dedi.