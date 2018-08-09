Dolar/TL kurunda dalgalanma devam ediyor: 5.36

Yeni haftaya rekorla başlayan kur, pazartesi günü 5.43'e kadar yükseldi.
Dün 5.28'li seviyelerden 5.30'a yükselen dolar/TL kuru, bugün de 5.36'yı gördü.
Euro/TL kuru ise güne 6.2286 seviyesinden başladı.
Pazartesi günü 5.40'lı seviyelere çıkarak rekor kıran dolar/TL kurunda dalgalanma devam ediyor. Dün 5.28'e kadar gerileyip gün içinde 5.30'lu seviyelere ulaşan kur, yeni güne 5.36 seviyesinde başladı.
Yeni haftaya rekorla başlayan kur, pazartesi günü 5.43'e kadar yükseldi.
Dün 5.28'li seviyelerden 5.30'a yükselen dolar/TL kuru, bugün de 5.36'yı gördü.
Euro/TL kuru ise güne 6.2286 seviyesinden başladı.
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