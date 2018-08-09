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13:02 09 Ağustos 2018
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

    Yeni ekonomi modeli yarın açıklanacak

    © AA /
    Ekonomi
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, yarın yeni ekonomi modelini açıklayacağı duyuruldu.

    euro, dolar, sterlin, yen
    © REUTERS / Jason Lee/Illustration/File Photo
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı, orta vadeli program (OVP) çalışmalarının devam ettiğini ve 2019 büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olacağını belirtti.

    Bakanlığın açıklamasında "Banka ve şirketlerde kur ve likidite riski yok. Bütçe açığı yüzde 1.5'larda sınırlandırılacak. 2019 büyümesi yüzde 3-4 aralığında bekleniyor. Banka ve şirketlerde kur ve likidite riski yok" dendi.

    Kamuda tasarruf programının orta vadede devam edeceği kaydedilen açıklamada, cari açığın yüzde 4 civarında dengelenmesinin hedeflendiği bildirildi.Açıklamada, "Kamudaki tasarruf ve dengeli ekonomik yapı ile hazine borç çevirme oranları yüzde 100'lerin altına indirilecektir" ifadeleri kullanılarak şöyle devam edildi:

    "2018 yılının geri kalan bölümünde ise daha önce açıkladığımız ve bir süredir üzerinde çalıştığımız 35 milyar TL tasarruf ve gelir arttırıcı önlem ile FDF'nın +5 Milyar TL'ye yükselmesi, yılın bundan sonraki aylarında kredi roll over oranının yüzde 100 olması (yıl sonu iç borç çevirme oranının yüzde 104 olması), bütçe açığının ise yıl başında açıklanan program ile paralel olarak yüzde 2'nin altında olması hedeflenmektedir. Yılsonuna kadar mali politikalar ile ilgili aksiyonlarımız ile bu hedefleri gerçekleştirmek temel amacımız olacaktır."

    Açıklamanın tam metni şöyle:

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    © AA / Arşiv
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    "Kamuoyuna daha önce açıkladığımız gibi orta vadeli plan ile ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek OVP ye baz teşkil eden parametreler için istişarelerimiz sürmektedir. Bu kapsamda dün Bakanlığımız bünyesinde, ilgili paydaşların ve akademisyenlerimizin yer aldığı önemli bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

    "Orta Vadeli Plan kapsamında, 2019 yılı büyümesinin yüzde 3-yüzde 4 aralığında olması, enflasyonun en kısa sürede tek haneye inmesi için güçlü bir politika birleşimi ve tedbir seti OVP kapsamında detaylı olarak planlanacaktır. Cari açığın ise yüzde 4 civarlarında dengeleneceği beklenmektedir.

    "Kamuda bu yıl başlatılan tasarruf programı, orta vadede devam edecektir. Bütçe açığı ise yüzde 1.5'lar seviyesinde sınırlandırılacak, özellikle altyapı yatırımlarımızda yurt dışı finansman ve yabancı yatırımcı şartı ile ilerlenecektir.

    "Kamudaki tasarruf ve dengeli ekonomik yapı ile hazine borç çevirme oranları yüzde 100'lerin altına indirilecektir. 2018 yılının geri kalan bölümünde ise daha önce açıkladığımız ve bir süredir üzerinde çalıştığımız 35 milyar TL tasarruf ve gelir artırıcı önlem ile FDF'nın +5 Milyar TL'ye yükselmesi, yılın bundan sonraki aylarında kredi roll over oranının yüzde 100 olması (yıl sonu iç borç çevirme oranının yüzde 104 olması), bütçe açığının ise yıl başında açıklanan program ile paralel olarak yüzde 2'nin altında olması hedeflenmektedir. Yıl sonuna kadar mali politikalar ile ilgili aksiyonlarımız ile bu hedefleri gerçekleştirmek temel amacımız
    olacaktır.

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    © AA /
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    "Türk bankacılık sistemi sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları geçmişte olduğu gibi bugün de etkin bir biçimde yönetebilecek konumdadır.

    "Piyasada bankalarımız ve şirketlerimizle ilgili yapılan spekülatif açıklamaların aksine kur ve likidite riski konusunda bir problem görülmediği denetleyici kurumlarımız tarafından da düzenli olarak yayınlanan raporlarda gözükmektedir. Yatırımcılar ve halkımızın bu söylentilerden ziyade gerçek durumu yansıtan raporlara itibar etmesini tavsiye ederiz.

    "Gerçekleştirilen tüm istişare toplantıları çerçevesinde kurgulanan Yeni Ekonomi Modeli'ne ilişkin çerçeve yarın Sayın Bakanımız Berat Albayrak tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

     

    Etiketler:
    ekonomi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak, Türkiye
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