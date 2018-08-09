ABD açıklamasının ardından: Dolar 5.50'ye dayandı, euro ve sterlinde yeni rekorlar kırıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor" açıklamasının ardından döviz fiyatları yükselişe geçti. TL, dolara karşı yüzde 4'e yakın değer kaybı ile 5.48'e çıkarken, euro ve sterlinde yeni rekorlar kırıldı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile görüşmesi sonrasında, ABD Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor" denildi.

Açıklamanın ardından döviz kurları yükseldi. Dolar/TL 5.4802 ile rekor tazeledi. Euro 6.3596, sterlin 7.0658, döviz sepeti 5.9214 ile rekor kırdı.

Türkiye ile ABD arasında papaz Andrew Craing Brunson'ın tutukluluğu başta olmak üzere yaptırım konusunu çözmek üzere dokuz kişilik Türk heyeti dün Washington'a gitmişti.

Görüşmelere ilişkin net bir açıklama yapılmaması piyasada tedirginliğe ve kurda oynaklığın sürmesine neden oluyor.