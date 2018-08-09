Riyad: Kanada'yla yaşanan diplomatik kriz petrol ihracatını etkilemez

KANADA-SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA 'TUTUKLU İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI KRİZİ'
Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Riyad'da hapsedilen Suudi Arabistan asıllı Kanada vatandaşı blog yazarı Raif Badawi ile onu ziyarete giden kız kardeşi Samar Badawi ve bir kadının daha tutuklanması üzerine sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.
Bakan Freeland'in açıklamalarını 'yabancı bir ülkenin, Suudi Arabistan'ın içişlerine müdahalesi olarak' yorumlayan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da aynı yolu izleyerek resmi Twitter hesabından Kanada ile tüm ticari ilişkilerini dondurduğunu, Kanada'nın Riyad Büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve kendi büyükelçisini de geri çağırdığını duyurmuştu.
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