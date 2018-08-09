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19:01 09 Ağustos 2018
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    Fitch Ratings agency

    Fitch'ten uyarı: Türkiye liradaki değer kaybını hızla durdurmalı

    © Sputnik / Vladimir Pesnya
    Ekonomi
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    Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, geçen ay kredi notunu düşürmesinden beri durumu daha da kötüleşen Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Türkiye'nin liradaki değer kaybına hızla çare bulması gerektiğini belirtti.

    FITCH
    © AFP 2018 / MIGUEL MEDINA
    Fitch, Türkiye'nin kredi notunu indirdi
    Geçen ay Türkiye'nin kredi notunu 'BB+'dan 'BB' seviyesine indiren, not görünümünün 'negatif' olduğunu duyuran Fitch'den bu kez Türkiye'nin liradaki keskin değer kaybını süratle durdurması gerektiğine dair bir açıklama geldi.

    'PİYASADAKİ HAVA DAHA DA KÖTÜLEŞTİ'

    Reuters'e konuşan Fitch Ratings'in üst düzey analisti Paul Gamble, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, 13 Temmuz'da Türkiye'nin notunu düşürmelerinden beri piyasadaki havanın daha da kötüleştiğini belirtti.

    Asıl basınç noktasının liranın değer kaybı olduğuna dikkat çeken analist, bu yıl lirada yüzde 30'a varan değer kaybını durdurmak için Türk yetkililerin neler yaptığını izlediğini dile getirdi.

    Fitch Ratings
    © AA /
    Fitch'ten Türk bankalarına risk uyarısı
    AMERİKAN YAPTIRIMLARINDAN SONRA HIZLANDI

    Reuters, son bir ayda yüzde 10'luk değer kaybı gerçekleştiğini, zira ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin 2 yıl tutukluluktan sonra ev hapsine aldığı rahip Andrew Brunson'ı serbest bırakmasına dek yaptırım uygulayacağını açıkladığını ve içişleri ile adalet bakanı hakkında yaptırım kararı aldığını kaydetti. Bunun da yüksek enflasyon ve ekonominin kötü yönetimiyle ilgili uzun zamandır devam eden endişeleri tırmandırdığını aktardı.

    'HEM FAİZİ YÜKSELTİN HEM DE ABD İLE İLİŞKİLERİ DÜZELTİN' MESAJI

    TL
    © REUTERS / Murad Sezer
    Kommersant: Tarihi seviyeye gerileyen Türk lirası, ABD'yle müzakerelerin sonucu bekliyor
    Zayıf lira üzerindeki baskıyı kısa vadede hafifletmek için hem Merkez Bankası'nın harekete geçmesi hem de ABD ile ilişkilerin düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan Gamble,''Durumun nereye evrildiğine bakıyoruz. Bundan sonraki kredi notu değerlendirmesi aralık ayında, o zamana dek pek çok şey değişebilir'' dedi.

    'YENİ NOT İNDİRİMİ KUVVETLE MUHTEMEL'

    Türkiye için yeni bir not indirimi ihtimalinin kesinlikle bulunduğu belirtildi.

    banka, kredi, faiz
    © AA /
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    'SERMAYE GİRİŞİ BİRDENBİRE DURABİLİR'

    Gamble, Türkiye hakkında geçen ay yayımladıkları rapordaki negatif derecelendirme hassasiyetleri içinde şu an en güncelin ülkeye sermaye girişinin aniden durması ya da ekonominin sert düşüşü olduğunu, özellikle kurumsal ve bankacılık sektöründeki stresleri artırması halinde bunun gerçekleşebileceğini dile getirdi.

    Etiketler:
    lira, Merkez Bankası, Reuters, Fitch Ratings, Andrew Brunson, Donald Trump, Paul Gamble, Türkiye, ABD
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