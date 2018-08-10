Fitch yöneticisi: ABD-Çin ticaret gerginliği daha kötüye gidecek

ABD'nin ticaret açığını düşürme hedefiyle Başkan Donald Trump hükümetinin Çin ile ticaret mücadelesi başlattığına işaret eden McCormack, "Ancak doların güçlenmesi ve genişleyen mali politika nedeniyle yakın gelecekte ABD'nin ticaret dengesinin kötüye gitmesi neredeyse kesin" ifadesini kullandı.
'EKONOMİK KOŞULLAR, TİCARET AÇIĞININ DAHA FAZLA ARTACAĞINA İŞARET'
McCormack, ABD'nin Çin'e uyguladığı veya planladığı gümrük tarifelerine karşılık Pekin'den eşit derecede misilleme geldiğini hatırlatarak, Trump'ın geçen ay ABD'nin Çin'den ithal ettiği bütün mallara gümrük vergisi uygulayabileceğini söylediğini anımsattı. ABD'de artan faiz oranlarının ve hızlanan ekonomik büyümenin Amerikan dolarını desteklediğini aktaran McCormack, ABD'de ekonomik koşulların ülkede ticaret açığının daha fazla artacağına işaret ettiğini belirtti.
'ÇİN TİCARET GERGİNLİĞİNİ ARTTIRABİLİR'
Üçüncü seçenek olarak ise McCormack, Pekin hükümetinin yuanın dolar karşısında düşmesine izin vererek, ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük tarifelerinin etkisini dengeleyebileceği görüşünü paylaştı.
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