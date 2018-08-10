Fitch yöneticisi: ABD-Çin ticaret gerginliği daha kötüye gidecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings İdari Yöneticisi James McCormack, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin daha kötüye gidebileceğini ve ABD'nin ticaret açığının artabileceğini bildirdi.

© REUTERS / Aly Song Ticaret savaşında yeni hamle: Çin’den ABD petrol ve otomobillerine yüzde 25 gümrük vergisi

McCormack, 'Project Syndicate' adlı uluslararası düşünce platformunun internet sitesinde yayımlanan makalesinde, ABD ile Çin arasında artan ticari gerginlik hakkında değerlendirmede bulundu.

ABD'nin ticaret açığını düşürme hedefiyle Başkan Donald Trump hükümetinin Çin ile ticaret mücadelesi başlattığına işaret eden McCormack, "Ancak doların güçlenmesi ve genişleyen mali politika nedeniyle yakın gelecekte ABD'nin ticaret dengesinin kötüye gitmesi neredeyse kesin" ifadesini kullandı.

'EKONOMİK KOŞULLAR, TİCARET AÇIĞININ DAHA FAZLA ARTACAĞINA İŞARET'

McCormack, ABD'nin Çin'e uyguladığı veya planladığı gümrük tarifelerine karşılık Pekin'den eşit derecede misilleme geldiğini hatırlatarak, Trump'ın geçen ay ABD'nin Çin'den ithal ettiği bütün mallara gümrük vergisi uygulayabileceğini söylediğini anımsattı. ABD'de artan faiz oranlarının ve hızlanan ekonomik büyümenin Amerikan dolarını desteklediğini aktaran McCormack, ABD'de ekonomik koşulların ülkede ticaret açığının daha fazla artacağına işaret ettiğini belirtti.

'ÇİN TİCARET GERGİNLİĞİNİ ARTTIRABİLİR'

McCormack, ABD ile devam eden ticaret gerginliğinde Pekin hükümetinin önünde 3 seçenek olduğunu belirtti. Çin'in teknoloji transferi ve fikri mülkiyet konularında teslim olarak ticaret savaşını yumuşatabileceğini kaydeden McCormack, ancak ülkenin bu seçeneği düşünmediğini savundu. McCormack, ikinci seçenek olarak, "Pekin hükümeti, ABD'ninkinden daha yüksek oranda ve daha geniş gümrük tarifeleri uygulayarak ticaret gerginliğini arttırabilir" yorumunda bulundu.

Üçüncü seçenek olarak ise McCormack, Pekin hükümetinin yuanın dolar karşısında düşmesine izin vererek, ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük tarifelerinin etkisini dengeleyebileceği görüşünü paylaştı.