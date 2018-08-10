Türk yatırımcılar, Kazan yakınlarındaki bir eğlence parkına 650 milyon dolar yatırım yapacak

© Sputnik / Tuğba Bolat Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov: Türkiye ve Tataristan turizm ve inşaat sektörlerinde önemli adımlar atacak

Tataristan'ın Laişevsky bölgesine dünya çapında bir eğlence parkı inşa edilmesi planlanıyor. Türk yatırımcıların 650 milyon dolarlık yatırımla projeye dahil olmak istediğini belirten Laişevsky Bölgesi basın bürosundan yapılan açıklamada "Türkiye'den bir heyet, Laişevsky Bölgesi'ne bir iş ziyareti gerçekleştirdi. Türk yatırımcılar Stolbişte köyünde bulunan "Smart City" deki parsellerde incelemelerde bulundu. İnceledikleri bölgenin projelerine uygun bir yer olduğunu söylediler" ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da da benzer bir merkezin ‘Isfanbul' adı altında faaliyet gösterdiği belirtilen açıklamada "İstanbul'daki merkez, 200'den fazla dükkan, çeşitli lokantalar, otel, 5D sinema, eğlence, sergi ve alışveriş merkezlerinini barındırıyor. Toplam olarak 600 bin metrekareden oluşan alana sahip merkezin yatırım tutarı yaklaşık 650 milyon doları buldu. Aylık ortalama 1 milyon kişinin ziyaret ettiği merkezin % 40'ını turistler oluşturuyor" bilgisine yer verildi.

Bölgenin yatırım potansiyelini tanımak için Tataristan'a gelen Türk işadamlarının 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov ile bir görüşme yapmaları bekleniyor..

Daha önce Tataristan Cumhuriyeti İnşaat, Mimarlık ve Konut Bakanı Irek Fayzullin, Kazan'ın ‘Smart City' projesi çerçevesinde Kazan Uluslararası Havalimanı'na doğru gelişeceğini duyurarak şunları söylemişti:

"Bu alandaki ilk projelerden biri M-14 mikrorayon projesidir. Oradaki yolu genişlettik, gaz getirdik ve su temini için çözümler bulduk. Paralel olarak, daha önce federal olan bölgelerde ticari girişimcilerin projeleri de gelişerek devam ediyor. İnşaat şirketlerinin konut yapımı dışında sosyal altyapı için de yükümlülükleri vardır. Örneğin, ‘Stantsiya Sportivnaya' mahallesinde yeni bir anaokulunun inşaatı tamamlamış bulunuyor."