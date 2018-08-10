Akademisyenler OVP toplantısını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Orta Vadeli Program'daki hedeflere yönelik akademisyenler, ekonomistler ve çeşitli sektörlerden katılımcılar ile çarşamba günü Ankara'da bir toplantı düzenledi.
Aslanoğlu, toplantıda, Türkiye ekonomisinin nasıl gerçekçi bir yapıya oturtulabileceği konusunda kredibilitesi yüksek planlamalar ve değerlendirmeler yapıldığını söyledi.
Aslanoğlu, ayrıca, toplantıda edindiği izlenimin, özellikle maliye politikasındaki sıkı duruşun devam etmesi konusunda çok ciddi bir kararlılık olduğunu söyledi. Aslanoğlu'nun ifadesine göre, maliye politikası tarafında bütçe dengelerinin kontrol altında tutulması konusunda gereğinin yapılacağı vurgulandı.
'DÜNYA GERÇEKLERİYLE UYUMLU REALİST BİR OVP HAZIRLANMASI İÇİN ŞARTLAR KONUŞULDU'
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Burak Saltoğlu, yaptığı değerlendirmede, toplantıda değinilen satır başlarına ilişkin konuştu.
Toplantıda dünya gerçekleriyle uyumlu realist bir OVP hazırlanması için şartların konuşulduğunu belirten Saltoğlu, "Tabii daha teknik bilgi ve yaptıkları çalışmalarla birleştirip açıklamayı bu şekilde kendileri Eylül başı itibariyle gerçekleştirecekler" dedi.
'BÜTÇE TASARRUFU KONUSUNDA ÖNLEMLER VAR'
Saltoğlu, "OVP ile Merkez Bankası politikası ve mali politika bereber hareket edebilecek mi? Sıkı politikaya dair işaret var mı? Yeni dönem itibariyle bazı sektörlerde teşvik var mı? Buna dair bir sinyal var mıydı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Şimdi sektörle direk kendilerinin toplantıları olacağı için bütün bu konular bankalar, TÜSİAD ve diğer büyük ve orta ölçekli firmalarla ilgili bire bir görüşmeler olacağı için o sektörlerden bilgileri alıp dizaynı yapacağını anlıyoruz, dolayısıyla o kısım çalışılacak. Diğer yandan bu çerçevede özellikle mali tarafta bütçe tasarrufu konusunda önlemlerin olduğunu ve bunu da Orta Vadeli Plan içerisinde göreceğimiz fikriyatına ulaştık biz."
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