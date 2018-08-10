Akademisyenler OVP toplantısını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çarşamba günü düzenlediği OVP toplantısını değerlendiren akademisyenler, "Maliye politikasındaki sıkı duruşun devam etmesi konusunda çok ciddi bir kararlılık var" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Orta Vadeli Program'daki hedeflere yönelik akademisyenler, ekonomistler ve çeşitli sektörlerden katılımcılar ile çarşamba günü Ankara'da bir toplantı düzenledi.

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Mali politika bağlamında OVP toplantısının detaylarına ilişkin Bloomberg HT'ye değerlendirmede bulunan Piri Reis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, "Toplantı oldukça verimli geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bu konuda yoğun bir çalışma var. Orta Vadeli Program bu dönemde çok daha önemli" dedi.

Aslanoğlu, toplantıda, Türkiye ekonomisinin nasıl gerçekçi bir yapıya oturtulabileceği konusunda kredibilitesi yüksek planlamalar ve değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

Aslanoğlu, ayrıca, toplantıda edindiği izlenimin, özellikle maliye politikasındaki sıkı duruşun devam etmesi konusunda çok ciddi bir kararlılık olduğunu söyledi. Aslanoğlu'nun ifadesine göre, maliye politikası tarafında bütçe dengelerinin kontrol altında tutulması konusunda gereğinin yapılacağı vurgulandı.

'DÜNYA GERÇEKLERİYLE UYUMLU REALİST BİR OVP HAZIRLANMASI İÇİN ŞARTLAR KONUŞULDU'

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Burak Saltoğlu, yaptığı değerlendirmede, toplantıda değinilen satır başlarına ilişkin konuştu.

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"Rakamlardan çok planın içeriğine, felsefesine ilişkin konular daha detaylı olarak belirlendi" diyen Saltoğlu, "Burada önemli nokta gelecek iki üç yıllık plan içerisinde dünya ekonomisi, ABD'deki koşullar ve tabii özellikle bizim şu anki finansal koşullarımızla uyumlu realistik bir planın çıkması konusunda satır başları konuşuldu" ifadesini kullandı.

Toplantıda dünya gerçekleriyle uyumlu realist bir OVP hazırlanması için şartların konuşulduğunu belirten Saltoğlu, "Tabii daha teknik bilgi ve yaptıkları çalışmalarla birleştirip açıklamayı bu şekilde kendileri Eylül başı itibariyle gerçekleştirecekler" dedi.

'BÜTÇE TASARRUFU KONUSUNDA ÖNLEMLER VAR'

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Saltoğlu, "Bizden alınan görüşler, normal bir OVP ya da herhangi bir planın uyumluluğu, kendi iç tutarlılığı konusunda sorular oldu. Onla ilgili bir tartışma gerçekleşti" dedi.

Saltoğlu, "OVP ile Merkez Bankası politikası ve mali politika bereber hareket edebilecek mi? Sıkı politikaya dair işaret var mı? Yeni dönem itibariyle bazı sektörlerde teşvik var mı? Buna dair bir sinyal var mıydı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şimdi sektörle direk kendilerinin toplantıları olacağı için bütün bu konular bankalar, TÜSİAD ve diğer büyük ve orta ölçekli firmalarla ilgili bire bir görüşmeler olacağı için o sektörlerden bilgileri alıp dizaynı yapacağını anlıyoruz, dolayısıyla o kısım çalışılacak. Diğer yandan bu çerçevede özellikle mali tarafta bütçe tasarrufu konusunda önlemlerin olduğunu ve bunu da Orta Vadeli Plan içerisinde göreceğimiz fikriyatına ulaştık biz."