İnce'den Erdoğan'a: Bırakın şu dış güç palavralarını, lütfen çağrımın gereklerini yerine getirin

Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda İnce, "Bırakın şu dış güçler palavralarını. Erzincan ve Sivas mitinglerimdeki çağrımı özetliyorum. Lütfen bu çağrının gereklerini yerine getirin, bir kez dahi olsa doğruyu yapın ve güzel ülkemizin uçuruma yuvarlanmasını engelleyin" ifadesine yer verdi.
1- Sayın Cumhurbaşkanı, geldiğimiz bu noktada, milletimizin ekonomik ve sosyal felaketini engellemek için, artık tavsiye etmiyorum, istirham ediyorum.— Muharrem İNCE (@vekilince) August 10, 2018
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın adını anmadan "Damadınız başta olmak üzere, ekonomi danışmanlarınızı kovun" diyen İnce, sözlerine şöyle devam etti:
"Merkez Bankasına müdahale etmeyin. Kanal İstanbul gibi önceliği olmayan projeleri erteleyin. 'Kambiyo kontrolleri olmayacak ve finansal yatırımların güvenliği önceliğimizdir' açıklaması yapın."
3- a. Damadınız başta olmak üzere, ekonomi danışmanlarınızı kovun.— Muharrem İNCE (@vekilince) August 10, 2018
b. Merkez Bankasına müdahale etmeyin.
c. Kanal İstanbul gibi önceliği olmayan projeleri erteleyin.
d. “Kambiyo kontrolleri olmayacak ve finansal yatırımların güvenliği önceliğimizdir” açıklaması yapın.
İnce, paylaşımlarını "Bu size son çağrımdır. Gecikmeden bunların hepsini yaparsanız, ülkemizi ve milletimizi ekonomik ve sosyal bir felaketten kurtarabilirsiniz" ifadesiyle sonlandırdı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)