İnce'den Erdoğan'a: Bırakın şu dış güç palavralarını, lütfen çağrımın gereklerini yerine getirin

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dolar/TL kurunun yeni bir rekor kırarak 6.23'e ulaşması sonrası açıklamalarda bulundu. "Bırakın bu dış güç palavralarını" diyen İnce, seçim sürecinde Erzincan ve Sivas mitinglerindeki konuşmalarına atıfta bulunarak "Lütfen çağrımın gereklerini yerine getirin" dedi.

© AA / Cem Öksüz Erdoğan: Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak "Geldiğimiz bu noktada, milletimizin ekonomik ve sosyal felaketini engellemek için, artık tavsiye etmiyorum, istirham ediyorum" dedi.

Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda İnce, "Bırakın şu dış güçler palavralarını. Erzincan ve Sivas mitinglerimdeki çağrımı özetliyorum. Lütfen bu çağrının gereklerini yerine getirin, bir kez dahi olsa doğruyu yapın ve güzel ülkemizin uçuruma yuvarlanmasını engelleyin" ifadesine yer verdi.

1- Sayın Cumhurbaşkanı, geldiğimiz bu noktada, milletimizin ekonomik ve sosyal felaketini engellemek için, artık tavsiye etmiyorum, istirham ediyorum. — Muharrem İNCE (@vekilince) August 10, 2018

​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın adını anmadan "Damadınız başta olmak üzere, ekonomi danışmanlarınızı kovun" diyen İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Merkez Bankasına müdahale etmeyin. Kanal İstanbul gibi önceliği olmayan projeleri erteleyin. 'Kambiyo kontrolleri olmayacak ve finansal yatırımların güvenliği önceliğimizdir' açıklaması yapın."

3- a. Damadınız başta olmak üzere, ekonomi danışmanlarınızı kovun.

b. Merkez Bankasına müdahale etmeyin.

c. Kanal İstanbul gibi önceliği olmayan projeleri erteleyin.

d. “Kambiyo kontrolleri olmayacak ve finansal yatırımların güvenliği önceliğimizdir” açıklaması yapın. — Muharrem İNCE (@vekilince) August 10, 2018

​İnce, paylaşımlarını "Bu size son çağrımdır. Gecikmeden bunların hepsini yaparsanız, ülkemizi ve milletimizi ekonomik ve sosyal bir felaketten kurtarabilirsiniz" ifadesiyle sonlandırdı.