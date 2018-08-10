Albayrak, 'yeni ekonomik model' toplantısı öncesi Dolmabahçe'de

Toplantı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.30'da başlayacak.
Toplantı öncesi Dolmabahçe'ye gelen Albayrak, bugün saat 11.00'de başlayacağı duyurulan toplantının saatini 14.30'a ertelemişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da düzenleyeceği toplantıyla yeni ekonomik modelin çerçevesini açıklayacak.
Toplantı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.30'da başlayacak.
Toplantı öncesi Dolmabahçe'ye gelen Albayrak, bugün saat 11.00'de başlayacağı duyurulan toplantının saatini 14.30'a ertelemişti.
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