Albayrak, 'yeni ekonomik model' toplantısı öncesi Dolmabahçe'de

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da düzenleyeceği toplantıyla yeni ekonomik modelin çerçevesini açıklayacak.

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Türk Lirası'nın diğer para birimleri karşısında yaşadığı büyük değer kaybı ve doların 6 liranın üstüne çıkmasının ardından Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da düzenleyeceği toplantıyla 'yeni ekonomik model'in çerçevesini açıklayacak.

Toplantı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.30'da başlayacak.

Toplantı öncesi Dolmabahçe'ye gelen Albayrak, bugün saat 11.00'de başlayacağı duyurulan toplantının saatini 14.30'a ertelemişti.