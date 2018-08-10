Rublenin değer kaybına rağmen, Türkiye’de tatil Rus turistler için ucuzlaşıyor

Rus turizm haber sitesi TurDom.ru’da yer alan habere göre, 8-9 Ağustos’ta rublede baş gösteren değer kaybının olumsuz etkisi, Rus turistler için yaz tatilinin en gözde yeri olan Türkiye’nin ulusal para birimindeki düşüşle azaltılıyor.

Haberde Türkiye’ye tatil için giden turistlerin alışveriş yaparken yerli mallar alımında tasarruf yapabildiği vurgulanırken, turistlerin Türkiye’de genellikle tekstil ve deri ürünleri, şekerleme ve milli tatlıları aldığına dikkat çekiliyor.

Ayrıca 2019 yaz sezonunda otel fiyatlarında da düşüş ihtimalini dışlamayan sitede Türk otelcilerin daha fazla Rus turistlerin ilgisini çekmek amacıyla rezervasyon fiyatlarını bellirli bir miktarda azaltabileceği belirtildi. Türk otel işletmecilerinin böyle bir adım atmasının, başka piyasalardaki talep seviyesi olmak üzere birçok faktöre bağlı olacağı vurgulandı.

Son iki haftada Türk lirası ABD Doları karşısında yaklaşık yüzde 8 değer kaybı yaşadı, yılbaşından bu yana ise değer kaybı yüzde 30'u aşmış durumda.