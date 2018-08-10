Bloomberg uyardı: Ukrayna mali kaos tehlikesiyle karşı karşıya

Ukrayna’nın mali rezervlerinin eridiğini, Maliye Bakanlığı’nın parasal stoklarının son 4 yılın en dip seviyesinde olduğunu, bütçe takviye planlarınınsa başarılı olamadığına dikkat çeken Bloomberg, tüm bunların ülkeyi mali kaosa sürükleyebileceği konusunda uyardı.

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Ukrayna'nın hazinesindeki mevcut paranın 1 Ağustos itibarıyla 2 milyar grivnaya (yaklaşık 73.5 milyon dolar) düştüğüne dikkat çeken ajans, Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in ülkeden kaçışından beri böyle bir tabloyla karşılaşmadığını kaydetti.

Ukrayna Ulusal Bankası Başkanı Dmitriy Sologub, Bloomberg'e demecinde Ukrayna'nın likidite sorunuyla karşılaştığına dikkat çekti. "Hükümetin, açıkları kapatmak için paraya ihtiyacı olacak. Sorun şu ki, finansman kaynakları hiç te fazla değil" diye konuşan Sologub, Ukrayna Ulusal Bankası'nın bütçedeki açığı kapatacak kadar iyi durumda olmadığını da sözlerine ekledi.

'LİKİDİTE DARLIĞI RAHATSIZLIK VERİCİ'

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Bloomberg, bu duruma Ukrayna'nın Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) sıradaki 1.9 miyar dolarlık para dilimini hala alamamış olmasının yol açtığına işaret etti. Diğer yandan, Ukrayna Ulusal Bankası Başkan Yardımcısı Oleg Çuriy, IMF'nin sıradaki para dilimini serbest bıraksa da Ukrayna ekonomisi ile ilgili risklerin korunacağını açıkladı. Çuriy, "Yılsonuna az bir zaman kaldı. Piyasada herhangi bir dalgalanma durumunda para elde etmemiz zor olacak" dedi.

Diğer yandan Dragon Capital yatırım şirketinin CEO'su Tomas Fiala, Ukrayna ekonomisinin kalkındığını, fakat son zamanlarda görülen likidite darlığının rahatsızlık verici olduğunu söyledi. Fiala, "Durumun mümkün olduğu kadar kısa sürede çözülmesini görmek isteriz" diye konuştu.

Bloomberg, IMF'nin sıradaki para dilimini geciktirmesinin ‘diğer gelişmekte olan piyasaları saran kaos' tehlikesini beraberinde getirdiğini ifade etti.

IMF'nin 4 yıllık mali yardım programı çerçevesinde Ukrayna'ya toplam 17.5 milyar dolarlık aktarılması öngörülüyor. Kiev, 2015'ten bu yana 4 dilim halinde yaklaşık 8 milyar dolar yardım aldı. Ancak IMF, geçen yılsonuna kadar ödemesi gereken 5. dilimi bir türlü aktarmadı.