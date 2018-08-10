Bloomberg uyardı: Ukrayna mali kaos tehlikesiyle karşı karşıya

Ukrayna Ulusal Bankası Başkanı Dmitriy Sologub, Bloomberg'e demecinde Ukrayna'nın likidite sorunuyla karşılaştığına dikkat çekti. "Hükümetin, açıkları kapatmak için paraya ihtiyacı olacak. Sorun şu ki, finansman kaynakları hiç te fazla değil" diye konuşan Sologub, Ukrayna Ulusal Bankası'nın bütçedeki açığı kapatacak kadar iyi durumda olmadığını da sözlerine ekledi.
'LİKİDİTE DARLIĞI RAHATSIZLIK VERİCİ'
Diğer yandan Dragon Capital yatırım şirketinin CEO'su Tomas Fiala, Ukrayna ekonomisinin kalkındığını, fakat son zamanlarda görülen likidite darlığının rahatsızlık verici olduğunu söyledi. Fiala, "Durumun mümkün olduğu kadar kısa sürede çözülmesini görmek isteriz" diye konuştu.
Bloomberg, IMF'nin sıradaki para dilimini geciktirmesinin ‘diğer gelişmekte olan piyasaları saran kaos' tehlikesini beraberinde getirdiğini ifade etti.
IMF'nin 4 yıllık mali yardım programı çerçevesinde Ukrayna'ya toplam 17.5 milyar dolarlık aktarılması öngörülüyor. Kiev, 2015'ten bu yana 4 dilim halinde yaklaşık 8 milyar dolar yardım aldı. Ancak IMF, geçen yılsonuna kadar ödemesi gereken 5. dilimi bir türlü aktarmadı.
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