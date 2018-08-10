Rotschild ailesinden kritik açıklama: Ekonomik düzen tehlikede

Küresel ekonomide belirleyici gruplardan olduğu söylenen Rotschild ailesinin en yaşlı üyesi Jacob Rotschild, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel finans sisteminin tehlikede olduğunu söyledi.

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Kendi kurduğu RIT Capital Partners Fonu'nun yatırımcılarına hitap eden Rotschild, 11 Eylül ve 2008 Mali Krizi'nde dünyadaki bütün güçlerinin birlikte çalıştığını anımsatarak, bugün aynı birlikteliği sağlamanın zor olduğunu ve bu durumun 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan ekonomik düzeni tehlikeye attığını vurguladı.

'HÜKÜMETLERİN İŞBİRLİĞİNE YANAŞMAMASI EKONOMİK SIKINTILARI ARTIRABİLİR'

Rotschild, hükümetlerin işbirliği konusunda azimli olmamasının yaşanan ekonomik sıkıntıları artırabileceğini ifade etti.

'BANKACILIK SEKTÖRÜ ENDİŞELİ'

Savaş sonrası düzenin bir para yönetim sistemine işaret ettiğini ve bu sistemin doları hakim para birimi konumuna getirdiğini kaydeden Rotschild, bankacılık sektörünün, 2008 krizinden beri piyasalarda süren yükselişin durabileceğinden endişeli olduğunun altını çizdi.

Rotschild, "10 yıllık pozitif döngü sona erebilir. Bu piyasalarda kaydedilen rekor bir süre. Bazı alanlarda daha düşük büyüme rakamları görüyoruz. IMF de yavaşlama öngörüsünde bulundu" diye konuştu.