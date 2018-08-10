Rotschild ailesinden kritik açıklama: Ekonomik düzen tehlikede

'HÜKÜMETLERİN İŞBİRLİĞİNE YANAŞMAMASI EKONOMİK SIKINTILARI ARTIRABİLİR'
Rotschild, hükümetlerin işbirliği konusunda azimli olmamasının yaşanan ekonomik sıkıntıları artırabileceğini ifade etti.
'BANKACILIK SEKTÖRÜ ENDİŞELİ'
Savaş sonrası düzenin bir para yönetim sistemine işaret ettiğini ve bu sistemin doları hakim para birimi konumuna getirdiğini kaydeden Rotschild, bankacılık sektörünün, 2008 krizinden beri piyasalarda süren yükselişin durabileceğinden endişeli olduğunun altını çizdi.
Rotschild, "10 yıllık pozitif döngü sona erebilir. Bu piyasalarda kaydedilen rekor bir süre. Bazı alanlarda daha düşük büyüme rakamları görüyoruz. IMF de yavaşlama öngörüsünde bulundu" diye konuştu.
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