Türkiye Hokey Federasyonu, 25 bin euro bozdurdu: Türk milleti bu savaşı da kazanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Karakan, şunları kaydetti: "Uluslararası şampiyonalardan elde edilen katılım bedellerinden oluşan bankadaki 25 bin avroyu, Türk lirasına çevirdik. Hiçbir güç Türk milletine boyun eğdiremeyecektir. Ekonomik manipülasyonlarla Türk milletine diz çöktüreceklerini sananlar bir kez daha yanılacak.
"Kurtuluş Savaşı'nda her türlü imkansızlığa rağmen yedi düvele karşı savaşan Türk milleti bu savaşı da kazanacaktır" ifadesini kullanan Sadık Karakan, "Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Türkiye'yi ekonomiyle hizaya getirmek isteyenler bir kez daha yanıldıklarını anlayacaklardır. Ülkemize yönelik hiçbir operasyon, hiçbir yaptırım ve hiçbir tehdit yüce Türk milletinin iradesini yıldıramaz. Bunu çok iyi bilsinler" diye görüşlerini aktardı.
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