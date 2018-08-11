Zaharova: ABD'nin yaptırımlarına benzer şekilde karşılık vereceğiz

Resmi görüşmeler için gittiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Sputnik’in 'Moskova Washington’ın yeni yaptırımlarına karşı yeni yaptırımlar hazırlıyor mu ve bu yaptırımlar ABD’ye Rus roket motorlarının sevkiyatının durdurulmasını da kapsıyor mu?' sorusunu yanıtladı.

Zaharova "Bugünlerde karşı yaptırımlar üzerinde çalışıyoruz. Ne yazık ki ilişkileri nasıl daha iyiye götüreceğimizi ve çıkmazdan çıkaracağımızı düşünmek yerine yine aynı şekilde karşılık vermek durumunda bırakıldık. Bunu daha önce de açık şekilde söyledik" dedi.

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ABD’nin son zamanlarda Çin, İran ve hatta AB’deki müttefikine karşı sert bir yaptırım politikası uyguladığını belirten Zaharova "Mesele Rusya değil, mesele ABD’nin daha fazla gelişmek için kaynaklarını kaybettiğini fark etmesi. Bu kaynaklar, krizlerden çıkmalarını sağlıyordu. Ama artık bunlara sahip değiller ve yenileri gerekli. Hem siyasi hem finansal anlamda gerçek bir genişlemeye ihtiyaç duyuyorlar, bunu herkes görüyor" ifadelerini kullandı.

ABD, çarşamba günü eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayını bahane ederek Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. Yaptırımlarla hem askeri hem sivil amaçlarla kullanılan elektronik aletlerin ve güvenlik amaçlı teçhizatı ihracatı hedef alınmıştı.

Yaptırımların 22 Ağustos’ta yürürlüğe gireceği belirtilmişti.