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20:40 11 Ağustos 2018
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    Çelik- Gümrük vergisi

    Türk çelik şirketleri ABD'ye dava açacak

    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Ekonomi
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye gümrük vergilerini ikiye katlama kararı TL'nin zayıflamasını ivmelendirirken, Türk çelik şirketleri ABD'de dava açmaya hazırlanıyor.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Leah Millis
    Trump Türkiye'ye gümrük vergisini ikiye katladı
    Trump'ın Türkiye'den ithal edilen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergisi oranlarının iki katına çıkarılmasına yönelik kararı, 13 Ağustos pazartesi günü itibariyle uygulamaya koyulacak. Böylelikle ABD, ilk kez Türkiye'den bakanlara yaptırım açıklanmasının ardından 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ilk kez Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırımları hayata geçirecek.

    'DTÖ KURALLARINA AYKIRI'

    DW Türkçe'den Aram Ekin Duran'a konuşan Çelik Federasyonu Başkanı Namık Ekinci, ABD'nin yaptırım kararının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu vurgulayarak "Bu karara karşı Trump hükümetine ABD'de dava açmaya hazırlanıyoruz" dedi.

    Çelik- Gümrük vergisi
    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Türkiye'ye gümrük vergisini ikiye katlayan ABD'nin yeni çelik tarifesi 13 Ağustos'ta başlıyor
    'YENİ EKONOMİK YAPTIRIMLAR YOLDA' İDDİASI

    Rahip Andrew Brunson krizinin gelecek günlerde çözülememesi halinde, ABD'nin yeni ekonomik yaptırımlar için de harekete geçebileceği konuşuluyor. Bu noktada Halk Bankası davasından çıkabilecek ağır bir para cezası ve ABD'de iş yapan Türk şirketlerine yönelik kısıtlamaların gündemde olduğu iddia ediliyor.

    DW Türkçe, ABD'nin Türkiye'den yaptığı çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek vergilerin Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceğina dair değerlendirmede de bulundu.

    ÇELİK İHRACATININ YÜZDE 10'U ABD'YE

    Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) verilerine göre, 2017 sonu itibariyle Türkiye'nin 11.5 milyar dolarlık toplam çelik ihracatının yaklaşık yüzde 10'u ABD'ye gerçekleştiriliyor. ABD'nin toplam çelik ithalatında Türkiye'nin payı ise yüzde 3.7.

    17 Temmuz 2018'de Beyaz Saray'da Kongre üyeleriyle toplantıya girmesi öncesi kağıttan bir metin okuyan Trump, Helsinki zirvesinde dilinin sürçtüğünü, aslında Rusya'nın seçimlere müdahale etmemesi için bir neden görmediğini söylemek istediğini savundu.
    © REUTERS / Leah Millis
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    Ek gümrük vergisine konu olan demir çelik ve alüminyum ürünlerinde Türkiye'nin ABD'ye ihracatı, 2017 yılında 1.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu miktar, aynı yıl 157 milyar dolar olan toplam ihracatın binde 7'sine denk geliyor.

    ABD'ye bu alandaki ihracat çok düşük gibi görünse de, yaptırım kararı Türk çelik üreticilerinin küresel ölçekteki müşterileriyle uzun vadeli ilişkilerine zarar verme tehlikesi taşıyor. 200'e yakın ülkeye ihracat yapan Türk çelik sektörü, üretim bazında bakıldığında dünyada 8. sırada yer alırken ihracatta ise ilk 10 ülke içerisinde bulunuyor.

    TÜRKİYE KÜRESEL ÇAPTA İHRACATI ARTIRIYOR

    ABD yönetiminin Mart ayında Arjantin, Brezilya ve Güney Kore hariç tüm ülkeler için uygulamaya koyduğu yüzde 25'lik ek vergi uygulamasına rağmen, toplam ihracatını artırmayı başaran Türk çelik sektörü, 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen senenin aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 2.4 artış, değer bazında ise yüzde 26.7 artış ile 8.4 milyar dolarlık ihracata imza attı. Ancak bu dönemde ABD'ye olan ihracat 250 milyon dolar geriledi.

    Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
    © AA / Arşiv
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    'ABD'YE İTHALAT SIFIRLANIR'

    Ekinci, 13 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni yaptırımlar sonrasında ABD'ye gerçekleştirilen yaklaşık 1.1 milyar dolarlık çelik ihracatının tamamen sıfırlanacağı görüşünde. ABD pazarına yıllık toplam 2 milyon ton civarında ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Ekinci, "Zaten yüzde 25 ek vergi üzerine yüzde 50 daha vergi getirilmesi ABD'ye ihracatımızı tamamen bitirecek bir gelişme. Bu kararın hiçbir hukuki geçerliliği yok'' dedi.

    'TRUMP'IN SEÇİM MALZEMESİ'

    Çelik sektörünün son dönemde ABD'nin siyasetine malzeme olduğunu belirten Ekinci, "Trump yönetimi seçimlerde kendilerine destek veren yerli çelik sektörüne hoş gözükmek için, dış politikada çelik ithalatını bir silah gibi kullanıyor. Bundan da en fazla Türkiye etkileniyor" diye konuştu.

    '2-3 YIL ABD'YE İHRACATI UNUTACAĞIZ'

    Trump'ın yaptırım kararının ABD piyasasından çok Türkiye'ye zarar vereceğini savunan Ekinci, şunları söyledi:

    "Bu nedenle biz sektör olarak ABD'deki avukatlarımız kanalıyla, Trump'ın bu kararına karşı orada bir dava açmaya hazırlanıyoruz. Sadece Türkiye'ye yönelik bir ekonomik yaptırım kararı ABD yasalarına da Dünya Ticaret Örgütü kurallarına da uygun değil. Ama bu dava süreci bile bizim 2-3 yıl ABD'ye ihracatı unutmamız anlamına geliyor. O yüzden dileğimiz bu sorunun siyasi yollarla çözümlenmesi."

    'BAŞKA PAZARLARA YÖNELİRİZ'

    DW Türkçe'ye konuşan Türkiye'nin en büyük çelik üreticilerinden biri olan Tosyalı Holding'in sahibi ve Türkiye Çelik Üreticileri Birliği Başkanı Fuat Tosyalı, "Ekonomimiz ve üretimimiz yalnızca ABD odaklı değil. Madem ABD bizimle ticaret yapmak istemiyor, biz de başka pazarlara yöneliriz. ABD bizim tek pazarımız değil" sözleriyle meydan okudu.

    'HEDEF ASYA, AFRİKA, LATİN AMERİKA'

    ABD'ye yapılan ihracatın 'telafi edilemez' bir büyüklükte olmadığını aktaran Tosyalı, "ABD tarafından alınacak her kararın bir gerekçeye dayandırılması lazım. Bu ekonomik kararın gerekçesi nedir? Bu uygulamanın ABD'deki tüketiciler açısından da izah edilebilecek bir tarafı yok" diye konuştu.

    ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan da "Yeni dönemde ABD yerine Güneydoğu Asya, Batı Afrika, Orta ve Güney Amerika bölgelerine yoğunlaşacağız" dedi.

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