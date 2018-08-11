Gram altın tüm zamanların zirvesinde

Son zamanlarda dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı 265.1 lira ile rekor kırdı.

Altının gram fiyatı bu hafta, altının ons fiyatındaki değer kayıplarına karşın dolar kurundaki yükselişlerden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi.

ROKET GİBİ FIRLADI

Haftaya 198.2 lira seviyesinden başlayan gram altın, bu süreçte yükseliş eğilimini sürdürerek, 10 Ağustos cuma günü 265.1 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

BİR HAFTADA YÜZDE 27'LİK GETİRİ

Bu haftayı 251 lira seviyesinden tamamlayan altının gram fiyatı, yatırımcısına bu hafta yüzde 26.6, yıl başından bu yana ise yüzde 58.1 getiri sağladı.

Aynı dönemde altının ons fiyatı ise yaklaşık yüzde 0.14 değer kaybetti. Değer kaybını üst üste 5 haftaya taşıyan altının ons fiyatı, haftayı 1211.8 dolardan tamamladı.

'DOLAR KURU YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜRSE, GRAM ALTIN 290 LİRAYA YÜKSELEBİLİR'

© Fotoğraf : Twitter Yastık altından 4.4 ton altın çıktı

Öte yandan altının gram fiyatının yatırımcısına yıl başından bu yana yüzde 58,1 getiri sağladığını belirten Analist İslam Memiş, "Dolar kuru yükselişlerini sürdürürse altının gram fiyatı 290 liraya yükselebilir" dedi.

ABD’nin Türkiye’ye başlattığı yaptırım kararlarının sonuçlarının piyasalarda dalgalanmaların devam etmesine neden olduğunu belirten Memiş, "Piyasalarda sert dalgalanmaları üç ay süreceğini tahmin ediyoruz. Bu üç aylık sürede dolar kurunun yönü altının gram fiyatında belirleyici olacağını öngörüyoruz. Dolar kuru yükselişlerini sürdürürse altının gram fiyatı, 290 liraya yükselebilir. Alınan tedbirler ve olumlu açıklamalar beklentileri karşılarsa altının gram fiyatı tekrar 200 lira seviyesinin altına sarkarak 190 lira seviyesine gerileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.