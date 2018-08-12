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    Murat Ülker

    Ülker 2 milyar dolarlık gayrimenkul satıyor

    © AA /
    Ekonomi
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    Yıldız Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, ellerindeki 2 milyar dolarlık gayrimenkulleri satışa çıkardığını belirterek, her yere ihracat yapmaya ağırlık verdiklerini açıkladı.

    Acun Ilıcalı
    © AA /
    Ülker ve Doğuş'un ardından Acun Ilıcalı da borçlarını yapılandırmak istiyor
    Hürriyet yazarı Vahap Munyar, Yıldız Holding 'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in, ellerindeki 2 milyar dolarlık gayrimenkulleri satışa çıkardığını belirterek, her yere ihracat yapmaya yüklendiğini yazdı.

    Munyar, Ülker ile arasında geçen konuşmalara yer verdiği yazısında, Ülker'in "Malum, her yere ihracat fırsatı var. Shanghai görüşmelerimde son kurlarla döviz bazında daha ucuza imal eder hale geldiğimiz mallara çok talep oldu. Herhalde karşılamakta zorluk yaşayacağız" sözlerini aktardı.

    Murat Ülker en son grubun bankalara 6.5 milyar dolarlık borcunu yeniden yapılandırmasıyla gündeme gelmiş ve grubun zor durumda olduğu yönünde yorumlar yapılmıştı.

    Hürriyet'ten Vahap Munyar'a konuşan Murat Ülker, grubun yeni ekonomik ortamdaki stratejilerini anlattı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a "5 bin kişiye istihdam sağlayacak yatırımlarımızı 2018'de tamamlayacağız. Makul fiyatlarla yeni ürünler yapacağız. Kur farkını kullanarak ihracatı artıracağız" dediğini anlatan Ülker, " Şu anda İngiltere, ABD ve Kazakistan'dan ürün gönderiyoruz. Artık Türkiye ve Kazakistan'dan gidecek" diye konuştu.

    'EV TOPLU OLUNCA KRİZLE BAŞA ÇIKMASI RAHAT'

    Murat Ülker
    © AA /
    Murat Ülker: Türkiye'den kovsalar da gitmem
    Dünya geneline yayılmış 80 fabrikalarının 55'inin Türkiye'de bulunduğunu, Türkiye'de 45 bin, yurtdışında 15 bin kişi istihdam ettiklerini, geçen yıl 43.5 milyar lira cirolarının olduğu bilgilerini veren Ülker önümüzdeki yıl için yüzde 19 byüme öngördüklerini dile getirdi. Ülker bu yıl ihracatı 500 milyon dolar planladıklarını bunun 600 milyon doları da bulabileceğini sözlerine ekledi.

    Ülker 6.5 milyar dolarlık borç yapılandırması ile ilgili olarak da "Kredilerimizi tek parçalı ve uzun vadeli hale getirmemiz çok iyi oldu. İnsanın evi toplu olunca krizle başa çıkması, dış pazarlara yönelmesi daha rahat oluyor. Aklı arkada kalmıyor" diye konuştu.

    Ülker ayrıca şu bilgileri verdi:

    — "Yıldız Holding olarak ana işimiz bisküvi, gofret, kek, çikolata, şeker, sakız kategorilerine odaklanacağız" demiştik. Diğer işlerimizden ya halka açarak, ya stratejik ortaklıklar yaparak, ya da kısmen veya tamamen satarak çıkacağız. Ayrıca, ana kategorilerden de ihtiyaç fazlası kapasite ve markalardan, bölgelerden yurtiçi ve yutdışında çıkışlar gündeme gelecek.

    — İlaveten iş harici gayrimenkul stokunu elden çıkaracağız. Söz konusu gayrimenkullerin sadece yurtiçinde olanlarının değeri 2 milyar doları buluyor. Bir kısmını gayrimenkul portalımıza koyduk. Yıldız Holding gibi üretime dayalı bir grubun, 2 milyar dolarlık iş dışı gayrimenkul stokunun oluşması sağlıklı bir durum mudur?

    — İki uçağı da sattık. Gerçi uzun menzilli idiler ama yaşlanmışlardı. Artık yüzde 99 THY ile uçuyorum.

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    Etiketler:
    Satış, Gayrimenkul, Ülker, Berat Albayrak, Murat Ülker, Türkiye
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