Ekonomist Uğur Gürses'ten SWAP kısıtlaması yorumu

Gürses, BDDK'nın SWAP işlemlerine kısıtlama kararı getirmesini Twitter'da yorumladı ve "Swap kısıtlamasının anlamı: Yabancı oyuncular TL borçlanıp bununla dolar satın alıp TL'ye değer kaybettirmesin diye Türk bankalarına 'TL borç verip döviz borç alma' sınırı konması" mesajını paylaştı.
Swap kısıtlamasının anlamı: Yabancı oyuncular TL borçlanıp bununla dolar satın alıp TL'ye değer kaybettirmesin diye Türk bankalarına "TL borç verip döviz borç alma" sınırı konması.— uğur gürses (@ugurses) 12 Ağustos 2018
SWAP NEDİR?
Forex işlemlerinde, alınan para borç verilir, satılan para ise borçlanılır. Swap bedelleri, işlem yapılan döviz kurunda pozisyon durumuna bağlı olarak, düşük faiz ve yüksek faiz ilişkisine göre hesaplanır.
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