Ekonomist Uğur Gürses'ten SWAP kısıtlaması yorumu

Gürses, BDDK'nın SWAP işlemlerine kısıtlama kararı getirmesini Twitter'da yorumladı ve "Swap kısıtlamasının anlamı: Yabancı oyuncular TL borçlanıp bununla dolar satın alıp TL'ye değer kaybettirmesin diye Türk bankalarına 'TL borç verip döviz borç alma' sınırı konması" mesajını paylaştı.

Swap kısıtlamasının anlamı: Yabancı oyuncular TL borçlanıp bununla dolar satın alıp TL'ye değer kaybettirmesin diye Türk bankalarına "TL borç verip döviz borç alma" sınırı konması. — uğur gürses (@ugurses) 12 Ağustos 2018

​SWAP NEDİR?

© REUTERS / Jason Lee/Illustration/File Photo BDDK, SWAP işlemlerine sınırlama getirdi

Swap, kelime anlamı olarak "değiş, tokuş, takas" anlamına gelir. Finans piyasalarında ise; iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.

Forex işlemlerinde, alınan para borç verilir, satılan para ise borçlanılır. Swap bedelleri, işlem yapılan döviz kurunda pozisyon durumuna bağlı olarak, düşük faiz ve yüksek faiz ilişkisine göre hesaplanır.