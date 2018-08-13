7.23’ü gören dolar/TL kuru, Ankara’dan gelen açıklamayla geriledi: 6.78

Geçen haftayı 6.43 liradan kapatan dolar kuru dün gece Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte 7.23 liraya kadar yükseldi.

Cumaya göre yüzde 12.5'lik yükseliş anlamına gelen bu seviyelerde seyreden dolar, Cumhurbaşkanlığı'nın mevduat hesaplarına el konacağına ilişkin söylentiyi yalanlaması ve BDDK'nın döviz swap işlemlerine sınırlama getireceğini açıklamasının ardından 6.78'e kadar geriledi.

Sabah saatlerinde dolar geçen haftaya göre yüzde 6'nın üzerinde artışla 6.70 liranın üzerinde yatay seyire girdi. Euro ise 7.80 civarı işlem görüyor.