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08:26 13 Ağustos 2018
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    TCMB Başkanı Murat Çetinkaya

    Merkez Bankası'ndan bankalara döviz desteği

    © AA /
    Ekonomi
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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla birtakım tedbirlerin alındığını duyurdu. "Bankaların ihtiyaç duyduğu tüm likiditeler karşılanacak" denen açıklamada, döviz depo limitlerinin 20 milyar euro'ya çıkarıldığı kaydedildi.

    Dolar
    © REUTERS / Thomas White
    Dolar 7 lirayı aştı
    Merkez Bankası açıklamasında Türk Lirası işlemler karşılığında alınan teminatların iskonto oranları tür ve vadelerine göre güncelleneceği ve bankara teminat yönetiminde esneklik tanınacağı kaydedildi.

    Bankaların Türk Lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat döviz depo limitlerinin 7.2 milyar euro seviyesinden 20 milyar euro'ya çıkarıldığı ifade edilen açıklamada "Merkez Bankası döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine yeniden başlayacaktır. Bu çerçevede, Döviz ve Efektif Piyasaları Uygulama Talimatı ile belirlenen kurallar doğrultusunda döviz depo piyasasında bankalar Merkez Bankası aracılığı ile birbirlerinden borç alıp verebileceklerdir" dendi.

    "Finansal Piyasalara İlişkin Basın Duyurusu" başlığıyla yayımlanan açıklama şöyle:

    Finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amaçlarıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır:

    I. Türk lirası likidite yönetimi:

    1) Merkez Bankası tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacaktır.

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    © AA / Murat Kula
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    2) Türk lirası işlemler karşılığında alınan teminatların iskonto oranları tür ve vadelerine göre güncellenerek bankalara teminat yönetiminde esneklik tanınacaktır. Söz konusu düzenleme ile bankaların mevcut serbest teminatlarının iskonto edilmiş değerinde yaklaşık 3.8 milyar TL tutarında artış olması öngörülmektedir.

    3) Bankaların Türk lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat döviz depo limitleri 7.2 milyar euro seviyesinden 20 milyar euro'ya çıkarılmıştır.

    4) 2018 Yılı Para ve Kur Politikası metninde yer aldığı üzere, temel fonlama aracı olan 1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel yöntemle 91 güne kadar vadeli repo veya depo satım ihalesi açılabilecektir.

    5) Bankacılık sistemi fonlama ihtiyacının yüksek olduğu günlerde vadeleri 6 — 10 gün arasında olmak kaydıyla farklı vadelerde birden fazla repo ihalesi açılabilecektir.

    6) Bankaların teminat yönetimine esneklik kazandırılması amacıyla, 1 hafta vadeli repo ihalelerinde kazanan tekliflerin bir bölümünün veya tamamının, bankalar tarafından talep edilmesi halinde repo işlemi yerine aynı faiz oranı ve vade ile Bankalararası Para Piyasasında depo işlemi olarak sonuçlandırılmasına imkân tanınacaktır.

    Dolar, döviz
    © REUTERS / Sertaç Kayar
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    II. Döviz likidite yönetimi:

    1) Bankalar bir hafta vadeye ek olarak bir ay vadeyle de döviz depo imkânından yararlanabileceklerdir.

    2) Merkez Bankası döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine yeniden başlayacaktır. Bu çerçevede, Döviz ve Efektif Piyasaları Uygulama Talimatı ile belirlenen kurallar doğrultusunda döviz depo piyasasında bankalar Merkez Bankası aracılığı ile birbirlerinden borç alıp verebileceklerdir.

    3) Bankaların döviz deposu almak üzere de kullanabilecekleri yaklaşık 50 milyar ABD doları seviyesindeki mevcut limitleri gerektiğinde artırılabilecek ve kullanım şartlarında iyileştirmeye gidilebilecektir.

    4) Bankalar Döviz ve Efektif Piyasalarında kendilerine tanınan limitler dahilinde döviz karşılığı efektif işlemleri yoluyla Merkez Bankasından efektif temin edebileceklerdir.

    Piyasa derinliği ve fiyat oluşumları yakından takip edilecektir. Gerekli görülmesi halinde, finansal istikrarı korumaya yönelik ihtiyaç duyulacak tüm önlemler alınacaktır.

    Kamuoyunun bilgisine sunulur.

     

    Etiketler:
    döviz, banka, dolar, euro, Merkez Bankası, Türkiye
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