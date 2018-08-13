İş Bankası Genel Müdürü Bali: Gelinen noktayı ekonomik temellerle izah edemiyorum

© AA / Merkez Bankası piyasalara 10 milyar TL ve 6 milyar dolar kaynak sağladı

Bloomberg HT- Habertürk ortak yayınında konuşan Bali, zor günlerden geçildiğini, ciddi spekülatif atakla karşı karşıya olunduğunu söyledi. Bali "Gelinen noktayı ekonomik temellerle izah edemiyorum" dedi.

"Bütçe açığının GSYH'ye oranı Türkiye'de şu an yüzde 2'yi biraz aşacak. Bu oran yıllarca yüzde 1.1 — 1.3 bandındaydı. Bunu AB ile, diğerleriyle kıyaslayın, harcamalarda bir miktar genişlemeye rağmen önemli bir mali disiplin göstergesidir" ifadesini kullanan Bali'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

— İkinci unsur kamu borç stokunun GSYH'ye oranı. Bu yüzde 28'lerdeydi, şimdi yüzde 30'lara gelmiş olabilir ama AB ile kıyaslayınca bunun 3 katı oranlara giden ülkeler var.

— Bankacılık sisteminde açık pozisyon yok. Daha önce yaşanan krizlerden en temel farklardan biri bu. Finansal kesimin dışındaki kesimde ise açık pozisyon var, bu da 217 milyar dolar seviyesinde.

— Bu rakam ilk bakışta ürkütüyor, ama kısa vadede reel sektörün 6.5 milyar dolar net artı pozisyonu var. Yani bir yıla kadar kısa vadede long pozisyonuyla bir tahammülü var, karşı tedbirleri alacak imkanları var.

— Bu yaşanan normal piyasa dinamikleriyle açıklanacak bir şey değil.

— Şu an artık söylem değil eylem zamanı.