TÜRSAB: Türkiye'ye şu anda bir operasyon yapılıyor

Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olan Bağlıkaya, Türk lirasındaki değer kaybı, kur artışları ve turizm rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Cari açığın finansmanına en büyük katkı veren sektörlerden birinin turizm olduğunu söyleyen Bağlıkaya, "Bu yıl turizmin katkısı yüzde 50 olacaktır" dedi.
#Canlı: TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, #AAFinansMasası’nın konuğu https://t.co/s8p1GWnZSn— AA Canlı (@AACanli) August 13, 2018
Bağlıkaya, "Turizm hareketinde geçen seneye göre yüzde 30 artış var. 32 milyar dolar döviz girdisi bekliyoruz. 40 milyon turist hedefini 2017'den beri telaffuz ediyoruz, negatif bir şey olmazsa 40 milyon turist hedefi yakalanacaktır" diye konuştu.
Bağlıkaya, dövizde yaşanan hareketlilikle ilgili, "Kur artışları, herhangi bir ekonomik temeli olmayan siyasi nedenlidir. Türkiye'ye şu anda bir operasyon yapılıyor" ifadesini kullandı.
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