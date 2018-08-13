TÜRSAB: Türkiye'ye şu anda bir operasyon yapılıyor

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, artan döviz kurlarıyla ilgili, "Kur artışları, herhangi bir ekonomik temeli olmayan siyasi nedenlidir. Türkiye'ye şu anda bir operasyon yapılıyor" dedi. Bağlıkaya, turizm hareketinde geçen seneye göre yüzde 30 artış olduğunu, 32 milyar dolar döviz girdisi beklediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olan Bağlıkaya, Türk lirasındaki değer kaybı, kur artışları ve turizm rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cari açığın finansmanına en büyük katkı veren sektörlerden birinin turizm olduğunu söyleyen Bağlıkaya, "Bu yıl turizmin katkısı yüzde 50 olacaktır" dedi.

​Bağlıkaya, "Turizm hareketinde geçen seneye göre yüzde 30 artış var. 32 milyar dolar döviz girdisi bekliyoruz. 40 milyon turist hedefini 2017'den beri telaffuz ediyoruz, negatif bir şey olmazsa 40 milyon turist hedefi yakalanacaktır" diye konuştu.

Bağlıkaya, dövizde yaşanan hareketlilikle ilgili, "Kur artışları, herhangi bir ekonomik temeli olmayan siyasi nedenlidir. Türkiye'ye şu anda bir operasyon yapılıyor" ifadesini kullandı.