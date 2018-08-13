Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye dünyada yatırım yapmaya en uygun ülkelerdendir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nda sert dalgalanan döviz kurlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Her türlü algı operasyonuna, kampanyaya rağmen Türkiye dünyada yatırım yapmaya en uygun ülkelerdendir" dedi.