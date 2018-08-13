Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye dünyada yatırım yapmaya en uygun ülkelerdendir

Çavuşoğlu, "Dış yatırımları artırmak için çalışıyoruz. Türk vatandaşlarının hizmetindeyiz" ifadesini kullandı.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nda sert dalgalanan döviz kurlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Her türlü algı operasyonuna, kampanyaya rağmen Türkiye dünyada yatırım yapmaya en uygun ülkelerdendir" dedi.
Çavuşoğlu, "Dış yatırımları artırmak için çalışıyoruz. Türk vatandaşlarının hizmetindeyiz" ifadesini kullandı.
Ayrıntılar geliyor…
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