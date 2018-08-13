Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır, bu süreçten güçlenerek çıkacağız

Kalın, binlerce kişinin etkileşimde bulunduğu paylaşımında şu ifadeye yer verdi:
"Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarımız, finansal istikrar için gerekli adımları atıyorlar. Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır."
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarımız, finansal istikrar için gerekli adımları atıyorlar.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 13, 2018
Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır.
Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin.
Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır.
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