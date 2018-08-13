Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır, bu süreçten güçlenerek çıkacağız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmaya ilişkin olarak "Kimse spekülatif haberlere itibar etmesin" dedi. Kalın, Türk ekonomisinin bünyesinin sağlam olduğunu ifade etti.

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İbrahim Kalın, kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu.

Kalın, binlerce kişinin etkileşimde bulunduğu paylaşımında şu ifadeye yer verdi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarımız, finansal istikrar için gerekli adımları atıyorlar. Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır."

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarımız, finansal istikrar için gerekli adımları atıyorlar.

Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır.

Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin.

Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 13, 2018

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