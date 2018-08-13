Doç. Dr. Sifil: Dövizi TL'ye çevirmek farzdır

© AA / 1000 dolar bozdurana 3 gün ücretsiz tatil

Daha önce "Deve sidiği şifadır" ifadesiyle gündeme gelen Ebubekir Sifil, son olarak 7.23'le tarihi rekor kıran dolar/TL kuruyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulundu.

Doç. Dr. Sifil, "Yaşadığımız, adı konulmuş bir istiklal savaşıdır" görüşüyle başladığı paylaşımında, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu savaşta tarafsız kalmak, sessiz kalmak düşmanla işbirliğidir. Elinde dövizi, altını olanların bozdurup TL'ye çevirmesi farz-ı ayndır."

Yaşadığımız, adı konulmuş bir istiklal savaşıdır.

Bu savaşta tarafsız kalmak, sessiz kalmak düşmanla işbiriliğidir.

Elinde dövizi, altını olanların bozdurup ₺’ye çevirmesi farz-ı aynıdır. — Ebubekir Sifil (@EbubekirSifil) August 12, 2018

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