Doç. Dr. Sifil: Dövizi TL'ye çevirmek farzdır

Doç. Dr. Sifil, "Yaşadığımız, adı konulmuş bir istiklal savaşıdır" görüşüyle başladığı paylaşımında, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu savaşta tarafsız kalmak, sessiz kalmak düşmanla işbirliğidir. Elinde dövizi, altını olanların bozdurup TL'ye çevirmesi farz-ı ayndır."
Yaşadığımız, adı konulmuş bir istiklal savaşıdır.— Ebubekir Sifil (@EbubekirSifil) August 12, 2018
Bu savaşta tarafsız kalmak, sessiz kalmak düşmanla işbiriliğidir.
Elinde dövizi, altını olanların bozdurup ₺’ye çevirmesi farz-ı aynıdır.
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