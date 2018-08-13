Kayıt
14:38 13 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Elektrik direkleri

    Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Kumbaroğlu: Dövizdeki artışın enerjiye faturası 11.5 milyar TL

    © REUTERS / Mike Hutchings
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 02

    Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, döviz kurlarındaki hareketliliğin son 45 günde Türkiye’nin enerji faturasına 11.5 milyar liralık ek maliyet getirdiğini söyledi.

    TCMB Başkanı Murat Çetinkaya
    © AA /
    Merkez Bankası piyasalara 10 milyar TL ve 6 milyar dolar kaynak sağladı
    Dünya gazetesinin haberine göre, Kumbaroğlu, papaz Andrew Brunson krizi nedeniyle tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini geçiren Türkiye-ABD geriliminin enerji ekonomisine yansımalarını değerlendirdi. Temmuz başında 4.6 TL seviyesinde olan dolar/TL'nin cuma günü kapanışta 6.4 TL seviyelerinden kapandığını vurgulayan Kumbaroğlu, "Son 45 günlük zaman dilimini ele aldığımızda TL yüzde 40 değer kaybedince Türkiye'nin enerji ithalat faturası da TL bazında yüzde 40 arttı" ifadesini kullandı.

    Türkiye'nin ayda ortalama 4.6 milyar metreküp doğalgaz, 2.1 milyon ton ham petrol ve 1.2 milyon ton akaryakıt ithal ettiği bilgisini paylaşan Kumbaroğlu, "Bu veriler bugünkü piyasa fiyatlarından aylık 3 milyar doları aşan bir enerji ithalat faturasına tekabül ediyor. Bugünkü kurlardan hesaplandığında, son 45 günde enerji ithalatının faturası TL'nin değer kaybı nedeniyle 11.5 milyar TL artmış durumda" dedi.

    ‘TİCARET AÇIĞI KATLANMAKTA'

    Dolar
    © REUTERS / Thomas White
    Dolar 7 lirayı aştı
    Türkiye'nin 2017 yılında ham petrol ithalatında İran, akaryakıt ve doğalgaz ithalatında ise Rusya'nın ilk sırada olduğunu anlatan Kumbaroğlu, "Toplam ithalat ödemelerinde ilk 10 sırada yer alan bu ülkeleri ihracatta ilk 10'da göremiyoruz. Rusya ile 16.8 milyar dolar, İran ile de 4.2 milyar dolar ticaret açığımız var. Yani sadece iki ülkeye baktığımızda enerji kaynaklı ithalat nedeniyle 21 milyar dolarlık ticaret açığımız söz konusu. Döviz kurundaki artış bu açığı TL bazında katlamakta. Bunun ülkemizde enerji fiyatlarını artırması kaçınılmaz" ifadesini kullandı.

    Döviz kurlarındaki artışın sanayicisinden vatandaşa enerji kullanan herkesi olumsuz etkileyeceği ve enflasyonu körükleyeceği uyarısında bulunan Kumbaroğlu, şunları söyledi:

    "İhracatta ilk 10'da Avrupa ülkelerini, ABD'yi, İsrail'i görüyoruz. Bizden önemli miktarda mal ve hizmet alımı yapan bu ülkelerle iyi ilişkilerimizi ve stratejik ortaklıklarımızı geliştirerek ekonomiyi düzlüğe çıkartabiliriz. Irak ve Doğu Akdeniz'de hem ABD hem de İsrail ile karşılıklı kazanabileceğimiz bir işbirliği için halen geç değil. Rahip diplomasisi yerini enerji diplomasisine bırakmalıdır."

     

    İlgili konular:

    Merkez Bankası'nın hamlelerinin dolara etkisi sınırlı oldu, dolar yeniden yükselişe geçti
    1000 dolar bozdurana 3 gün ücretsiz tatil
    Merkez Bankası piyasalara 10 milyar TL ve 6 milyar dolar kaynak sağladı
    CHP'li Pekşen'den dolar tepkisi: Ahlaksız bir saldırı, söz konusu vatandır
    Dolar 7 lirayı aştı
    Tarım ilacı üreticisi şirket, kanser hastasına 289 milyon dolar tazminat ödeyecek
    Yıldırım: Tek müttefiki dolar olan ABD yönetimine duyurulur
    Etiketler:
    döviz, euro, TL, dolar, enerji, Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Samsung Galaxy Note9
    Samsung yeni ürünü Galaxy Note9’u tanıttı
    Karikatür
    Rusya’dan ABD’ye: Yaptırımlar devam ederse ekonomik savaş ilan edildi sayarız
    İnfografik
    ABD'nin İran'a karşı yaptırımları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam