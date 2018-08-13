TL'deki düşüş, Asya-Pasifik ve Rus borsalarını olumsuz etkiledi

Yüzde 1.83 kayıpla 27.847,32 puana kadar düşen Hong Kong'un Hang Seng Endeksi, bu saatlerde kaybını yüzde 1.52 seviyesine çekerek 27.936,57 puanı gördü.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1.91'lik kayıpla güne başlarken öğle saatlerinde bu kayıp yüzde 1,98'e çıktı ve endeks, 21.857,43 puana geriledi.
Okasan Online Securities uzmanlarına göre bu hafta piyasaların ana konusu, Türkiye'deki durum olacak. Uzmanlar, hafta sonu Türkiye'yle bağlantılı olarak yaşanan sarsıntılar, TL'deki durumun Avrupa'daki bankacılık kurumlarına etki edebileceği endişesi yarattığını vurguladı.
Rus borsaları da TL'deki hareketlilikten olumsuz etkilenmeye devam ediyor.
Güne eksi yönde başlayan MICEX endeksi, öğle saatlerinde toparlanarak yüzde 0.60 oranında artıya geçti.
RTS endeksi de, aşağı yönlü açılışın ardından gelen hareketlerle öğle saatlerinde yüzde 0.52 oranında artıya geçti.
Rus Veles Kapital şirketi uzmanı Yelena Kojuhova, Rus piyasalarında bugün hisse satışları ve ruble/dolar satışları görülebileceğini ifade etti.
Bu kez yaptırımlardan ziyade Türkiye'deki durumun etki yarattığını belirten Kojuhova, TL'deki krizin yatırımcıların risk alma eğilimini ve gelişmekte olan pazarlardaki varlıklara olan ilgilerini etkilediğini vurguladı.
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