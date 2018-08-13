Kayıt
14:37 13 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Borsa

    TL'deki düşüş, Asya-Pasifik ve Rus borsalarını olumsuz etkiledi

    © REUTERS / Ralph Orlowski/File Photo
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Türk piyasasındaki hareketlilik, Asya-Pasifik bölgesindeki borsalarda endişeyle izleniyor. TL'deki değer kaybı, bu bölgedeki borsalarda yüzde 2 civarında düşüşe neden oldu. Rus borsaları da eksiyle başladığı güne toparlanarak devam etti.

    dolar, tl
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
    Merkez Bankası'nın hamlelerinin dolara etkisi sınırlı oldu, dolar yeniden yükselişe geçti
    Shangai Composite borsası, sabah saatlerinde yüzde 1.73 düşüşle 2.746,9 puana gerilerken öğle saatlerinde toparlanarak 2.785,87 puana yükseldi. Seans başından bu yanaki fark, —0,34 oldu.

    Yüzde 1.83 kayıpla 27.847,32 puana kadar düşen Hong Kong'un Hang Seng Endeksi, bu saatlerde kaybını yüzde 1.52 seviyesine çekerek 27.936,57 puanı gördü.

    Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1.91'lik kayıpla güne başlarken öğle saatlerinde bu kayıp yüzde 1,98'e çıktı ve endeks, 21.857,43 puana geriledi.

    Okasan Online Securities uzmanlarına göre bu hafta piyasaların ana konusu, Türkiye'deki durum olacak. Uzmanlar, hafta sonu Türkiye'yle bağlantılı olarak yaşanan sarsıntılar, TL'deki durumun Avrupa'daki bankacılık kurumlarına etki edebileceği endişesi yarattığını vurguladı.

    Almanya - Türkiye
    © AFP 2018 / BARBARA SAX
    Almanya: Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz
    RUS BORSALARI DA EKSİYLE BAŞLAYIP TOPARLADI

    Rus borsaları da TL'deki hareketlilikten olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

    Güne eksi yönde başlayan MICEX endeksi, öğle saatlerinde toparlanarak yüzde 0.60 oranında artıya geçti.

    RTS endeksi de, aşağı yönlü açılışın ardından gelen hareketlerle öğle saatlerinde yüzde 0.52 oranında artıya geçti.

    Rus Veles Kapital şirketi uzmanı Yelena Kojuhova, Rus piyasalarında bugün hisse satışları ve ruble/dolar satışları görülebileceğini ifade etti.

    Bu kez yaptırımlardan ziyade Türkiye'deki durumun etki yarattığını belirten Kojuhova, TL'deki krizin yatırımcıların risk alma eğilimini ve gelişmekte olan pazarlardaki varlıklara olan ilgilerini etkilediğini vurguladı.

    İlgili konular:

    Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Kumbaroğlu: Dövizdeki artışın enerjiye faturası 11.5 milyar TL
    Çinli seyahat şirketi, ödemelerde TL'yi kaldırdı
    Doç. Dr. Sifil: Dövizi TL'ye çevirmek farzdır
    Yiğit Bulut: Dövizden TL'ye dönenlerin 12-48 ay içinde nasıl bir kazanç elde edeceğini göreceğiz
    Etiketler:
    TL, dolar, Hang Seng Endeksi, Rus Veles Kapital, Okasan Online Securities, Shangai Composite borsası, Hong Kong, Rusya, Asya-Pasifik, Asya, Japonya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Samsung Galaxy Note9
    Samsung yeni ürünü Galaxy Note9’u tanıttı
    Karikatür
    Rusya’dan ABD’ye: Yaptırımlar devam ederse ekonomik savaş ilan edildi sayarız
    İnfografik
    ABD'nin İran'a karşı yaptırımları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet