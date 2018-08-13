Rusya’da dolar, Nisan 2016’dan beri ilk kez 68 rubleyi aştı

ABD’nin yaptırımlarının ardından bugün Moskova borsasında dolar ilk kez 18 Nisan 2016’dan beri 68 rubleyi aştı. Dolar 68.66 rubleye, Euro ise 78.15 rubleye ulaştı. Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, dolardaki durum nedeniyle petrol ticaretinde yerel para birimi kullanımına geçilebileceğini ifade etti.

Türk lirasında dolar karşısında değer kaybı sürerken, Rus rublesinde de benzer bir durum gözlendi. Dolar, Moskova borsasında bugün 18 Nisan 2016'dan beri ilk kez 68 rublenin üzerine çıktı. ABD doları 68.66 seviyesine çıktı.

Euro ise 78.15 rubleye yükseldi. Euro da böylece 11 Nisan 2018'den beri ilk kez 78 ruble seviyesinin üzerine çıkmış oldu.

ABD 9 Ağustos'ta eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayında Moskova'nın sorumlu olduğu bahanesiyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getireceğini açıklamıştı. Yaptırımların 22 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

‘YEREL PARA BİRİMİYLE PETROL ALIŞVERİŞİNE GEÇEBİLİRİZ'

Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov ise doların uluslararası ticaret için güvenilir bir araç olmaktan çıktığını belirtti ve bu bağlamda petrol ticaretinde yerel para birimlerinin kullanımına geçilebileceği ihtimalini dışlamadı.

Siluanov "ABD doları üzerinden rezerv yatırımlarımızı ciddi oranda azalttık. Uluslararası para birimi olarak görülen dolar giderek daha riskli hale geliyor. Rus yetkililerin artık ABD'li meslektaşlarımızın eylemlerinin yaratabileceği riskleri göz önünde bulundurarak bir politika uygulaması gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın en büyük müttefikleri olan Rusya, İran, Çin ve Ukrayna ile ticarette yerel para birimi kullanımına geçilebileceğini söylemişti.