Rusya’da dolar, Nisan 2016’dan beri ilk kez 68 rubleyi aştı

Euro ise 78.15 rubleye yükseldi. Euro da böylece 11 Nisan 2018'den beri ilk kez 78 ruble seviyesinin üzerine çıkmış oldu.
ABD 9 Ağustos'ta eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayında Moskova'nın sorumlu olduğu bahanesiyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getireceğini açıklamıştı. Yaptırımların 22 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği belirtilmişti.
‘YEREL PARA BİRİMİYLE PETROL ALIŞVERİŞİNE GEÇEBİLİRİZ'
Siluanov "ABD doları üzerinden rezerv yatırımlarımızı ciddi oranda azalttık. Uluslararası para birimi olarak görülen dolar giderek daha riskli hale geliyor. Rus yetkililerin artık ABD'li meslektaşlarımızın eylemlerinin yaratabileceği riskleri göz önünde bulundurarak bir politika uygulaması gerekiyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın en büyük müttefikleri olan Rusya, İran, Çin ve Ukrayna ile ticarette yerel para birimi kullanımına geçilebileceğini söylemişti.
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