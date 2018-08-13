Türkiye'nin ekonomik bir savaşla karşı karşıya olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yastık altındaki döviz ve altınları bozdurun' çağrısına destek veren vatandaşlar, dolar ve altınlarını bozdurdu. Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan berberler de ABD'ye tepki göstermek için 'Amerikan tıraşı' yapmama kararı aldı.

Anadolu Yayıncılar Derneği'nce (AYD) ekonomiye katkı vermek ve farkındalık oluşturmak için 'Dövizini sat, ülkeni satma' kampanyası başlatıldı.

AYD Genel Başkanı Sinan Burhan, döviz bürosuna giderek döviz bozdurdu. ABurhan, yerel medya olarak "Dövizini sat, ülkeni satma" kampanyası başlattıklarını belirterek, "Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayı Milliye'ye destek veren yerel medya, şimdi de ekonomik kurtuluş savaşına destek verecek" ifadesini kullandı.

© AA / Anadolu Yayıncılar Derneği AYD, 'Dövizini sat, ülkeni satma' kampanyası başlattı

BOZDURDUĞU DOLAR KARŞILIĞI ALDIĞI TÜRK LİRASINI ÖPÜP KALBİNE KOYDU

Erdoğan'ın, döviz çağrısına uyan Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) üyesi bir grup, 3 milyon doları bozdurarak Türk Lirası'na çevirdi.

Erdoğan'ın 'döviz' çağrısına vatandaşlardan destek: Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği Başkanı Nihat Tanrıkulu, bir döviz bürosunda bozdurduğu dolar karşılığı aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu https://t.co/Lrhwnybz6I pic.twitter.com/6s23cXTF3c — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 13, 2018

​Dernek Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, bir döviz bürosunda bozdurduğu dolar karşılığı aldığı Türk Lirasını öpüp, kalbine koydu.

'ŞİMDİ ASIL SAVAŞ EKONOMİDE VAR'

© AA / Gökhan Balcı Erdoğan: Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız, yastık altından dövizlerinizi çıkartın

Dernek adına konuşan, TÜMKİAD Genel Başkanı Tanrıkulu, "TÜMKİAD'lı iş adamları olarak 'vatanımızın, milletimizin, sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız' demiştik. Cumhurbaşkanımızın, dün Trabzon'da yaptığı açıklamadan sonra iş adamları olarak 300 üyeye yakın iş adamımız 3 milyon doları bozdurarak Türkiye'ye bir mesaj vermek istiyoruz. Bize dolar değil vatan lazım. Biz bu toprakları Çanakkale'de kan dökerek kazandık. Biz bu toprakları gazete kuponuyla kazanmadık. Şimdi asıl savaş ekonomide var. Buradan tüm iş dünyasına sesleniyorum. 'Biz meydanlara indik, siz de meydanlara inin.' Dolar bozduruyoruz, dolara hayır diyoruz. Biz 300 iş adamıyla dolarlarımızı bozdurarak sayın Cumhurbaşkanımıza hediye ediyoruz. Bizler, Türkiye'de yaşayan iş adamları olarak dünyaya sesleniyoruz. Lütfen dolarlarınızı bozdurun. TL'ye yatırım yapın, bize dolar değil vatan lazım. Vatan yoksa namus yoktur. Vatan yoksa çocuklarımızın geleceği yok" dedi.

11 BİN DOLAR İLE YARIM KİLO ALTIN BOZDURDU

Kırıkkaleli iş insanı Haydar Albayrak, döviz kurundaki artış nedeniyle dolar bozdurulması yönündeki çağrılar üzerine, 11 bin doları ile yarım kilo altınını bozdurdu. Albayrak, "Gün birlik, kardeşlik, beraber olma ve et- tırnak gibi birleşme zamanı; ayrışma zamanı değil" dedi.

© Fotoğraf : DHA Haydar Albayrak, 11 bin dolar ile yarım kilo altınını bozdurdu.

Albayrak, "Ülkemizde kriz oluşturmaya çalışan ABD'nin son hamlesine tepki amaçlı Kırıkkaleli bir iş insanı, bir kardeşiniz olarak burada elimizde olan 11 bin dolar ve ‘yastık altı' tabiri ile çocuklarımıza ayırdığımız 500 gram altınları sadece eşimle birlikte parmağımızdaki yüzükleri bırakarak, geri kalanını TL'ye çevirmek için buradayız. Gün birlik, kardeşlik, beraber olma ve et-tırnak gibi birleşme zamanı; ayrışma zamanı değil. Ayrıştığımız zaman Allah esirgesin, Irak gibi, Suriye gibi oluruz. Arap ülkelerinde yaşanan sıkıntı gibi ayrışmadan birleşerek, o sıkıntıları yaşamadan kardeşliğimizi ortaya koyma günü. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a çıkmış olduğu yolda dün olduğu gibi bugün de yarın da karınca misali destek amaçlı ülkemize sahip çıkmak amaçlı bugün burada elimizde bulunan yabancı para ve ufak da olsa altınımızı TL'ye çevirmek için buradayız" diye konuştu.

DÖVİZ BOZDURANA MİNİBÜS ÜCRETSİZ

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, minibüsüyle şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Eşref Baştürk, Türk parasının değerlenmesi için dolar ve euro bozdurup fişini getirenleri, dolmuşa ücretsiz bindiriyor.

© Fotoğraf : DHA Eşref Baştürk, döviz bozdurup, makbuzuyla gelen yolculara ücretsiz biniş hakkı tanıyor.

Kampanyasını sosyal medya hesabından duyuran Baştürk, "Vatansa vatan, milletse millet, kısasa kısas. Dövizini bozdurup, makbuzunuzu yanınızda taşıyın; makbuz gösterenlere, bakırlı gümüşler durağında 20 M 0322 plakalı arabam ücretsizdir. Vatan, millet için ekonomik savaş için cansa can, kansa kan. Ben vatan için her daim hazırım. Bu da böyle biline" diye yazdı.

'DOLAR İÇİN, EURO İÇİN ÜÇ-BEŞ KURUŞ KÂR ETMEK İSTEYEN İNSANLAR BENİM GÖZÜMDE VATAN HAİNİDİR'

Erdoğan'ın 'Dövizlerinizi bozdurun' çağrısına Sivaslılar da yoğun ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinde döviz bürolarına giden vatandaşlar ellerindeki dolar ve euroları Türk Lirası'na çevirdi.

© AA / 1000 dolar bozdurana 3 gün ücretsiz tatil

Elindeki dövizi Türk Lirası'na çeviren İbrahim Karaca, "Varımızla, yoğumuzla, canımızla, kanımızla destek veriyoruz. Euro bozdurdum, Türk parasına çevirdim. Eğer bugün halen dolar için euro için üç beş kuruş kar etmek isteyen insanlar varsa benim gözümde vatan hainidir. Biz sığınmacı kabul ediyoruz ama Allah korusun bizim ülkemize bir şey olduğunda bizi dünyanın hangi ülkesi kabul edecek onu bi düşünsünler" dedi.

2 bin euro bozduran Mustafa Hatip ise "Başkanımızın talimatını kendi çapımızda destekledik. 2 bin euro kadar bozdurdum. Her türlü bizimle savaşıyorlar, hiçbir çareleri kalmadı, tek çareleri ekonomik savaş. Biz de tabi başkanımızın, ekonomi bakanımızın söylediklerini yerine getirerek buna dayanacağız" ifadelerini kullandı.

Bin euro bozduran Hayrettin Öztürk ise "Daha da bozduracağım. Her zaman devletimizin yanında olmamız lazım. Parasız, pulsuz, aç yaşanır ama vatansız yaşanmaz. Birlik olursak bunların hepsi dibe vuracak. Bin euro bozdurdum, daha elimde ne kadar varsa da bozduracağım" dedi.

SURİYELİ İŞ ADAMI: TÜRKİYE İSLAM ALEMİNİN TEK DAYANAĞI

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan Suriyeli iş adamı Sabit Ubeyt (53) de 4 bin euro ve 2 bin ABD doları bozdurarak liraya destek verdi.

Ubeyt, bir Suriyeli Müslüman olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek vermek amacıyla banka hesabındaki tüm dövizi liraya çevirdiğini söyledi.

© AA / Müslüm Etgü Suriyeli iş adamı Sabit Ubeyt, hesaplarındaki dövizi bozdurarak liraya destek oldu.

Kendilerine kapılarını açan ve ümmetin tek güvendiği ülke olan Türkiye'ye ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını anlatan Ubeyt, şunları söyledi:

"Türkiye, yöneticileri ve halkıyla hep bizim yanımızda oldu, hepsine ne kadar teşekkür etsek azdır. Şimdi sıra bizde. Elimizdeki tüm dövizleri bozdurup Türkiye'ye destek olmak istiyoruz. Suriye'den sonraki vatanımız Türkiye'nin, ekonomisinin iyi olmasını istiyoruz. Tüm akrabalarımı, dostlarımı arayarak dövizlerini bozdurmalarını ve Türk lirasına destek vermelerini istedim. Türkiye İslam aleminin tek dayanağıdır. Onun için tüm Müslümanlar olarak birlik olup Türkiye ve Türk halkının yanında olmalıyız."

BERBERLERDEN 'AMERİKAN TRAŞI' KARARI

Öte yandan ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik nedeniyle ABD'ye tepki gösteren Ünye ilçesindeki 10 erkek berberi, 'Amerikan tıraşı' yapmama kararı alıp işyerlerinin camlarına 'Amerikan tıraşı yapmıyoruz' yazısı astı.

20 yıllık berber olan Ruhi Taş, "Amerikan tıraşını yasaklıyorum, Amerika'yı protesto ediyorum" dedi.

© Fotoğraf : DHA Ünye ilçesindeki 10 erkek berberi, işyerlerinin camlarına 'Amerikan tıraşı yapmıyoruz' yazısı astı.

Berber Fatih Memiş ise, "Doların yükselişinden dolayı tepki göstermek amacıyla işyerimizin camına yazı yazdık ve Amerikan tıraşının yapılmayacağımızı duyurduk. Müşteriler de bu tepkimizi olumlu karşıladılar" diye konuştu.

Ünye'de 10 yıllık berber olan Emrah Sül ise doların son dönemlerde artışı nedeniyle kendilerinin de duruma tepki göstermek istediklerini belirterek müşterilerinin bu durumu olumlu karşıladıklarını söyledi.