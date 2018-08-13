Samsun’la Rusya’nın Krasnodar kenti arasında doğrudan uçuşlar başlıyor

havayolu şirketinin açıklamasına göre, Krasnodar'dan Samsun'a 2 Eylül'den itibaren doğrudan uçuşlar başlatılacak. Uçuşlar cuma ve pazar günleri ATR-72 yolcu uçaklarıyla yapılacak.
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Uçuş fiyatları 5.698 ilâ 7.903 ruble arasında değişecek.
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Pavel Permyak'a göre, Krasnodar'a Volgograd, Moskova, Nijnevartovsk, Rostov-na-Donu- Soçi, Surgut ve Tümen kenti üzerinden aktarmalı uçuşlar gerçekleştirilecek.
Permyak ayrıca uçuşların Ankara'nın desteğiyle başlatıldığı bilgisini de verdi.
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